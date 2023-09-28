Магнус Карлсен пробился в суперфинал онлайн-турнира Al Cup

16-й чемпион мира по шахматам, лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен пробился в суперфинал онлайн-турнира AI Cup. Эти соревнования являются заключительным отборочным этапом шахматного Тура чемпионов.

Соперником скандинава по основной сетке был французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв. Матч завершился вничью со счётом 2,5:2,5, однако на тай-брейке победу одержал Карлсен. Его следующий соперник на AI Cup определится после двух поединков в нижней сетке, в которой за право сыграть в финале соревнуются проигравшие в турнире шахматисты. Там Вашье-Лаграв встретится с победителем встречи россиянина Яна Непомнящего с голландца Аниша Гири.

Призовой фонд AI Cup составляет $ 235 тыс. Полуфиналы и финал Тура чемпионов состоятся в декабре, а их призовые фонды составят по $ 500 тыс.