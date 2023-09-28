ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Магнус Карлсен пробился в суперфинал онлайн-турнира Al Cup

Норвежец продолжает побеждать.
28 сентября 2023 10:26
автор: Виталий Стопин

16-й чемпион мира по шахматам, лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен пробился в суперфинал онлайн-турнира AI Cup. Эти соревнования являются заключительным отборочным этапом шахматного Тура чемпионов.

Соперником скандинава по основной сетке был французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв. Матч завершился вничью со счётом 2,5:2,5, однако на тай-брейке победу одержал Карлсен. Его следующий соперник на AI Cup определится после двух поединков в нижней сетке, в которой за право сыграть в финале соревнуются проигравшие в турнире шахматисты. Там Вашье-Лаграв встретится с победителем встречи россиянина Яна Непомнящего с голландца Аниша Гири.

Призовой фонд AI Cup составляет $ 235 тыс. Полуфиналы и финал Тура чемпионов состоятся в декабре, а их призовые фонды составят по $ 500 тыс.

источник: «Советский спорт»
Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week
Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week
Соревнования прошли в Амстердаме.
26.09.2023 22:43
Шахматы
автор: Тимур Пацюк
Карлсен победил Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам
Карлсен победил Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам
Ранее норвежец обыграл российского спортсмена.
23.09.2023 08:49
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Ниманн отказался играть на одном турнире с экс-чемпионом мира
Владимир Крамник лично приглашал Ханса.
20.09.2023 15:02
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Российский гроссмейстер Крамник отказался играть на онлайн-платформе из-за читеров
В мошенничестве подозревается представитель США.
20.09.2023 11:00
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам
Ян вновь не сумел совладать с натиском Магнуса.
15.09.2023 19:31
Шахматы
автор: Виталий Стопин
Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии
Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии
Шахматный турнир состоялся в Индии.
15.09.2023 14:06
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Ян Непомнящий встретится с Карлсеном в четвертьфинале Speed Chess Championship 
На стадии 1/8 финала турнира россиянин одолел индийского шахматиста Арджуна Эригайси. 
14.09.2023 20:11
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Ханс Ниманн отреагировал на подозрения экс-чемпиона мира Крамника в жульничестве
Ранее российский гроссмейстер заявил, что заметил ряд странностей в игре представителя США.
14.09.2023 09:55
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
«Происходили странные вещи». Экс-чемпион мира по шахматам заподозрил соперника в жульничестве
Владимир Крамник заметил странности в онлайн-игре.
13.09.2023 08:09
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.