Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему стала играть за Швейцарию

Шахматистка Александра Костенюк заявила, что стала выступать за Швейцарию, потому что с лета 2022 года стала видеть акцент на то, что ее победы приписывают России.

- «Российская шахматистка оказалась лучше всех». Это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите – мы лучше всех. И в спорте тоже». Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом, - сказала Костенюк в эфире YouTube-канала Вити Кравченко.

Александра сменила спортивное гражданство в марте 2023 года. Смена стала возможна благодаря упрощенной процедуре, введенной для российских шахматистов в связи с переходом национальной федерации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, который состоялся 28 февраля.