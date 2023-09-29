ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Журова допустила, что шахматистка Костенюк захочет вернуться в Россию

Александра в 2022 году решила сменить спортивное гражданство.
29 сентября 2023 17:51
автор: Виталий Стопин

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывания 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк в адрес России. Ранее гроссмейстер сменила спортивное гражданство и приняла решение выступать за Швейцарию.

«Мне показалось, что риторика разговора Костенюк была в том, что она понимает, что это всё временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Александра здесь была востребована и любима, её везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать деньги у ней не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Костенюк, говоря о причинах, побудивших ее сменить спортивное гражданство, заявила, что в России «использовали ее имя». Спортсменка подчеркнула, что не отказывается от того, что Россия — ее страна, но лишь «географически». При этом Костенюк признается, что не уверена в правильности своего решения, которое стало для нее не только «своего рода протестом», но и бегством. Она констатировала, что ее учили так, что бросать страну в сложные моменты не является верным.

Костенюк является чемпионкой мира. Швейцарское гражданство она получила ещё в 18-летнем возрасте после замужества. Но позднее россиянка развелась.

Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России.

источник: «Газета.Ru»
Карякин заявил, что не согласен с позицией Костенюк: я поддерживаю свою страну
Ранее шахматистка приняла решение выступать под флагом Швейцарии.
29.09.2023 13:15
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему стала играть за Швейцарию
Решение было принято в прошлом году.
29.09.2023 08:43
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Магнус Карлсен пробился в суперфинал онлайн-турнира Al Cup
Норвежец продолжает побеждать.
28.09.2023 10:26
Шахматы
автор: Виталий Стопин
Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week
Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week
Соревнования прошли в Амстердаме.
26.09.2023 22:43
Шахматы
автор: Тимур Пацюк
Карлсен победил Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам
Карлсен победил Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам
Ранее норвежец обыграл российского спортсмена.
23.09.2023 08:49
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Ниманн отказался играть на одном турнире с экс-чемпионом мира
Владимир Крамник лично приглашал Ханса.
20.09.2023 15:02
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Российский гроссмейстер Крамник отказался играть на онлайн-платформе из-за читеров
В мошенничестве подозревается представитель США.
20.09.2023 11:00
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам
Ян вновь не сумел совладать с натиском Магнуса.
15.09.2023 19:31
Шахматы
автор: Виталий Стопин
Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии
Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии
Шахматный турнир состоялся в Индии.
15.09.2023 14:06
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.