Журова допустила, что шахматистка Костенюк захочет вернуться в Россию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывания 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк в адрес России. Ранее гроссмейстер сменила спортивное гражданство и приняла решение выступать за Швейцарию.

«Мне показалось, что риторика разговора Костенюк была в том, что она понимает, что это всё временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Александра здесь была востребована и любима, её везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать деньги у ней не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Костенюк, говоря о причинах, побудивших ее сменить спортивное гражданство, заявила, что в России «использовали ее имя». Спортсменка подчеркнула, что не отказывается от того, что Россия — ее страна, но лишь «географически». При этом Костенюк признается, что не уверена в правильности своего решения, которое стало для нее не только «своего рода протестом», но и бегством. Она констатировала, что ее учили так, что бросать страну в сложные моменты не является верным.

Костенюк является чемпионкой мира. Швейцарское гражданство она получила ещё в 18-летнем возрасте после замужества. Но позднее россиянка развелась.

Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России.