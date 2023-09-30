«Россия помогала ей от начала и до конца». Карпов — о Костенюк

Российский шахматист Анатолий Карпов отреагировал на высказывания чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, которая сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское.

Ранее на ютуб-канале Вити Кравченко она заявила, что, когда выступала за Россию, государство использовало ее имя.

«Когда она еще не была чемпионкой, разве Россия ей не помогала? Россия помогала ей от начала и до конца. Ей повезло, когда она стала чемпионкой мира, в финале она играла с уставшей шахматисткой. Но я даже не об этом говорю. Я говорю о финансовой стороне. Сейчас она стала чемпионкой мира, и, видимо, у нее поменялась позиция», — заявил Карпов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Александра сменила спортивное гражданство в марте 2023 года. Смена стала возможна благодаря упрощенной процедуре, введенной для российских шахматистов в связи с переходом национальной федерации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, который состоялся 28 февраля.