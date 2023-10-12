ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Шипов оценил победу Артемьева в Суперфинале чемпионате России по шахматам

Спортсмен выиграл турнир досрочно.
12 октября 2023 17:01
автор: Глеб Шевяков

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался по поводу того, что российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем Суперфинала чемпионата России.

25-летний атлет одержал победу в соревнованиях за один тур до конца, набрав восемь очков после десяти партий и обеспечив себе первое место.

«Артемьев одержал убедительную победу, играл очень хорошо, у него просто не было соперников на турнире. Он находится в хорошей форме и показывает игру вполне элитного уровня, видно было, что в некоторых партиях он себя сдерживал. У него не было реальных соперников на турнире. Он не устраивает себе отдых на турнирах, как это делают некоторые шахматисты, всегда выкладывается на полную», — приводит слова Шипова ТАСС.

В 2019 году Артемьев стал победителем командного чемпионата мира в составе сборной России и завоевал титул чемпиона Европы.

источник: ТАСС
Владислав Артемьев досрочно стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам
Спортсмен за тур до конца гарантировал себе первое место на соревнованиях.
11.10.2023 18:49
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Горячкина проиграла Наеру в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам
Спортсменка набрала 4,5 балла.
10.10.2023 21:50
Шахматы
автор: Александр Кожевников
«Это дискредитация титула чемпиона мира». Шипов — о нежелании Дин Лижэня играть в турнирах
Дин снялся со следующего турнира.
09.10.2023 15:57
Шахматы
автор: Александр Кожевников
Арсений Нестеров завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира
Арсений Нестеров завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира
Шахматный турнир проходил в Мексике.
05.10.2023 14:33
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
«Россия помогала ей от начала и до конца». Карпов — о Костенюк
12-й чемпион мира по шахматам отреагировал на громкое высказывание экс-россиянки.
30.09.2023 14:03
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Журова допустила, что шахматистка Костенюк захочет вернуться в Россию
Александра в 2022 году решила сменить спортивное гражданство.
29.09.2023 17:51
Шахматы
автор: Виталий Стопин
Карякин заявил, что не согласен с позицией Костенюк: я поддерживаю свою страну
Ранее шахматистка приняла решение выступать под флагом Швейцарии.
29.09.2023 13:15
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему стала играть за Швейцарию
Решение было принято в прошлом году.
29.09.2023 08:43
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Магнус Карлсен пробился в суперфинал онлайн-турнира Al Cup
Норвежец продолжает побеждать.
28.09.2023 10:26
Шахматы
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.