Шипов оценил победу Артемьева в Суперфинале чемпионате России по шахматам

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался по поводу того, что российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем Суперфинала чемпионата России.

25-летний атлет одержал победу в соревнованиях за один тур до конца, набрав восемь очков после десяти партий и обеспечив себе первое место.

«Артемьев одержал убедительную победу, играл очень хорошо, у него просто не было соперников на турнире. Он находится в хорошей форме и показывает игру вполне элитного уровня, видно было, что в некоторых партиях он себя сдерживал. У него не было реальных соперников на турнире. Он не устраивает себе отдых на турнирах, как это делают некоторые шахматисты, всегда выкладывается на полную», — приводит слова Шипова ТАСС.

В 2019 году Артемьев стал победителем командного чемпионата мира в составе сборной России и завоевал титул чемпиона Европы.