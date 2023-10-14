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Ян Непомнящий призвал решать проблему читерства в шахматах

Ранее с таким же заявлением выступил 16-й чемпион мира Магнус Карлсен.
14 октября 2023 10:56
автор: Виталий Овсянников

Вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий (Россия) поделился мнением о проблеме читерства в своем виде спорта.

«Судя по нынешнему положению дел в онлайн- и ОТВ-шахматах, можно сказать, что либо ситуация с читерством полностью вышла из-под контроля, либо рейтинговую систему необходимо реформировать, либо и то, и другое», — написал Непомнящий в своих соцсетях.

Ранее решать проблему читерства призвал 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. Норвежский шахматист обвинил организаторов турнира Qatar Masters Open в том, что по ходу матчей по игровому залу гуляли зрители со смартфонами, а также не было никакой задержки в трансляции.

источник: «Советский спорт»
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