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Российский гроссмейстер Томашевский назвал лучшего шахматиста в мире

Также он объяснил свою позицию.
15 октября 2023 16:45
автор: Степан Шереметьев

Чемпион Европы Евгений Томашевский рассказал, почему считает норвежца Магнуса Карлсена безоговорочно лучшим шахматистом в мире.

«Магнус – однозначно лучший в мире, мы уже говорили об этом. Тут нечего и обсуждать. Всё видно по рейтингу: отрыв первого места от второго примерно как от второго до 20-го. Не совсем так, конечно, но близко к этому. Ясно, что Магнус – сильнейший шахматист мира», – приводит слова Томашевского «Чемпионат».

Ранее 32-летний спортсмен сообщил, что готов сыграть в матче за шахматную корону, если увеличится количество партий, а контроль времени станет короче.

Карлсен является 16-кратным чемпионом мира по шахматам, а в 2023 году стал обладателем Кубка мира.

источник: Чемпионат.com
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