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В Египте стартует детский чемпионат мира по шахматам

Россию на предстоящем турнире представят 42 спортсмена.
15 октября 2023 16:52
автор: Глеб Шевяков

В понедельник 16 октября, в египетском городе Шарм-эль-Шейх начнётся шахматный чемпионат мира среди детей обоих полов возрастом до 8, 10 и 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Старт соревнований был отложен на один день в связи с техническими проблемами.

Сообщается, что в состав российской команды входят 42 атлета. Делегация состоит из дебютантов и спортсменов, которые уже принимали участие в подобных турнирах и завоевывали престижные трофеи.

Среди российских шахматистов на предстоящем первенстве мира в Египте стоит отметить Диану Преображенскую (до 12 лет), Романа Шогджиева (до 8 лет), Софью Кокареву и Кристину Завиваеву (обе до 10 лет), Матфея Юрасова и Прохора Москвинова (оба до 12 лет), Николая Клейменова (до 10 лет).

источник: Федерация шахмат России
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