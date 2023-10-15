В Египте стартует детский чемпионат мира по шахматам

В понедельник 16 октября, в египетском городе Шарм-эль-Шейх начнётся шахматный чемпионат мира среди детей обоих полов возрастом до 8, 10 и 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Старт соревнований был отложен на один день в связи с техническими проблемами.

Сообщается, что в состав российской команды входят 42 атлета. Делегация состоит из дебютантов и спортсменов, которые уже принимали участие в подобных турнирах и завоевывали престижные трофеи.

Среди российских шахматистов на предстоящем первенстве мира в Египте стоит отметить Диану Преображенскую (до 12 лет), Романа Шогджиева (до 8 лет), Софью Кокареву и Кристину Завиваеву (обе до 10 лет), Матфея Юрасова и Прохора Москвинова (оба до 12 лет), Николая Клейменова (до 10 лет).