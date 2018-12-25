Сергей Карякин: В последние 5–8 лет уровень быстрых шахмат сильно вырос

Шахматы 25 декабря 2018 20:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий, Волохов Юрий

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о развитии быстрых шахмат в мире.

- В последние 5–8 лет уровень быстрых шахмат сильно вырос. Стало проводиться много турниров. Появились неплохие призовые, все шахматисты стали уделять серьезное внимание этому формату. Поэтому к любому сопернику нужно относиться с полным уважением и выкладываться в партии полностью, вне зависимости от его рейтинга.

А насчет тактики – буду играть каждую партию на победу. Но и палку перегибать ни в коем случае нельзя. Нужно действовать по позиции и ждать своего шанса, - сказал Карякин в интервью "Советскому спорту".

Чемпионат мира по рапиду и блицу стартует во вторник 25 декабря в Санкт-Петербурге. Призовой фонд турнира составляет 1,1 миллиона $.