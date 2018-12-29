Андрей Филатов: Фантастическая и блестящая победа Дубова на чемпионате мира, он полностью ее заслужил

Шахматы 29 декабря 2018 00:40 Источник: ТАСС

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу россиянина Даниила Дубова на чемпионате мира по быстрым шахматам.

- Корона наша, я счастлив. Это прекрасное завершение года и хороший подарок на Новый год всей стране. Фантастическая и блестящая победа Дубова. Он давно к ней шел и полностью ее заслужил. Мы давно ждали подобного успеха от нашей молодежи.

Особенно приятно, что готовил нашего нового чемпиона мой студенческий друг Борис Гельфанд, - приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, что в последний день соревнований российский шахматист одержал две победы и три раза сыграл вничью, набрав по итогам 15 туров 11 очков. Вторым стал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров (10,5 балла), третьим - американец Хикару Накамура (10,5).