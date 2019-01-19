Президент РШФ подарил музею шахмат фотографию с автографом Владимира Путина - Советский спорт
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Шахматы19 января 2019 14:49Источник: «Советский спорт»

Президент РШФ подарил музею шахмат фотографию с автографом Владимира Путина

А также «Шахматы Третьяка» с автографом великого спортсмена.

Музей шахмат пополнился новыми экспонатами: президент РШФ Андрей Филатов передал в дар фотографию с автографом президента России Владимира Путина и комплект шахмат с автографом знаменитого хоккейного вратаря Владислава Третьяка. Фотография сделана в сентябре 2018 года в Сочи, где мужская и женская сборные России проводили заключительный сбор перед Всемирной шахматной Олимпиадой. В один из дней в гости к нашим спортсменам приехал президент страны и пожелал гроссмейстерам удачи в Батуми. Владислав Третьяк, как известно, выступал на ледовой площадке под номером 20, и это любимое число он включил в свой автограф.

Фигуры и пешки в «Шахматах Третьяка» изображены в виде хоккеистов: короли – это вратари, все остальные – полевые игроки с поднятыми или опущенными клюшками. В этот комплект органично вписалась бы золотая шайба.

Музей шахмат на Гоголевском бульваре, 14 открыт для всех желающих. Посещение бесплатное, но требуется предварительная запись по телефонам +7 (495) 212-06-13 или +7 (495) 691-97-55.

#филатов андрей#РШФ#путин владимир владимирович#третьяк владислав
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