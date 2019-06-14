Горячкина сыграет с Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира

Россиянка Александра Горячкина выиграла претендентский турнир за право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам против китаянки Суй Вэньцзюнь. Пока неизвестно, когда и где состоятся решающие поединки.
Горячкина обгоняет украинку Анну Музычук на 2,5 очка за два тура до конца соревнований.
Россиянки не были чемпионками мира с декабря 2010 года, когда Александра Костенюк «отдала корону» китаянке Хоу Ифань.
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