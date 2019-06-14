Горячкина сыграет с Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира Горячкина – лучшая в Казани.

Россиянка Александра Горячкина выиграла претендентский турнир за право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам против китаянки Суй Вэньцзюнь. Пока неизвестно, когда и где состоятся решающие поединки.

Горячкина обгоняет украинку Анну Музычук на 2,5 очка за два тура до конца соревнований.

Россиянки не были чемпионками мира с декабря 2010 года, когда Александра Костенюк «отдала корону» китаянке Хоу Ифань.