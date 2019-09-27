Сергей Карякин: Сыграл с Федором Емельяненко в сеансе одновременной игры. Партию я выиграл Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что партия с бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко стала запоминающейся.

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- Не так давно сыграл с Федором Емельяненко в сеансе одновременной игры. Партию я выиграл, но я сразу обратил внимание, что он играет в шахматы, что человек не первый раз сел за доску.

Я с ним потом говорил, и действительно он сказал, что часто играет в интернете для того, чтобы мозги работали, чтобы совмещать умственную деятельность с физическими нагрузками. Это тот спарринг, который запомнился мне за последнее время, - цитирует Карякина ТАСС.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что лига рассматривает вариант с организацией турнира в России, где выступит Федор Емельяненко.