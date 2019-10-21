Сборные России выходят на старт командного чемпионата Европы Чемпионаты Европы среди мужских и женских команд пройдут в Батуми (Грузия) с 23 октября по 3 ноября 2019 года.

В мужском турнире сыграют 40 команд, в женском – 32. Сборные России возглавляют стартовый лист в обоих соревнованиях.

За мужскую российскую команду сыграют двукратный чемпион страны Дмитрий Андрейкин, серебряный призер чемпионата России Никита Витюгов, бронзовый призер чемпионата страны Максим Матлаков, чемпион мира по быстрым шахматам-2018 Даниил Дубов и обладатель Кубка России-2018 Кирилл Алексеенко. Капитан – Александр Мотылев.

Основными соперниками россиян традиционно станут представители Англии, Польши, Азербайджана и Армении.

В составе женской сборной выступят претендентка на звание чемпионки мира Александра Горячкина, финалистка чемпионата мира-2018 Екатерина Лагно, трехкратная чемпионка России и Европы Валентина Гунина, действующая чемпионка Европы Алина Кашлинская и действующая чемпионка страны Ольга Гиря. Капитан и старший тренер женской команды России – Сергей Рублевский.

Конкуренцию россиянкам в борьбе за медали составят шахматистки Грузии, Украины, Польши.

Генеральный спонсор сборных команд России по шахматам – ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС). Генеральный партнер Федерации шахмат России – ПАО «Фосагро».

Президент ФШР, старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов: «Традиционно российские команды являются фаворитами чемпионатов Европы, что всегда накладывает дополнительную ответственность на шахматистов. Однако много раз и мужская, и женская сборные становились чемпионами Старого Света, уверенно проходя турнирную дистанцию.

В этом году в обеих командах выступят дебютанты – Кирилл Алексеенко и Алина Кашлинская, которые неоднократно демонстрировали свой высокий класс в течение этого года. Другие наши спортсмены также показывали высокие результаты в индивидуальных и командных турнирах прошлых месяцев, что позволяет с оптимизмом смотреть на их выступление в Батуми.

Желаю нашим командам красивой игры, побед и удачи на чемпионате Европы!»

«Командный чемпионат Европы – один из наиболее престижных турниров в мире шахматного спорта, за которым с интересом следят миллионы людей. Россияне традиционно входят в число фаворитов соревнований, заслуженно занимают высокие места, показывают не только свое мастерство, но и слаженную игру. Федеральная сетевая компания с 2016 года выступает генеральным спонсором сборных команд России по шахматам. Мы искренне болеем за наших спортсменов, верим в их силы и, конечно же, желаем им побед на предстоящем чемпионате», – заявил Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.