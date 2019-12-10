Президент ФШР: Наши шахматисты будут выступать под национальным флагом

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных турнирах.
«На международных соревнованиях любого уровня, которые запланированы в России, наши шахматисты будут выступать с гербом страны, под национальным флагом и с гимном», – приводит ТАСС слова Филатова.
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.
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