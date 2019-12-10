Президент ФШР: Наши шахматисты будут выступать под национальным флагом Исполком WADA принял решение об отстранении России на четыре года.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных турнирах.

«На международных соревнованиях любого уровня, которые запланированы в России, наши шахматисты будут выступать с гербом страны, под национальным флагом и с гимном», – приводит ТАСС слова Филатова.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.