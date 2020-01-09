Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии за шахматную корону Российская и китайская шахматистки разыгрывают титул чемпионки мира в Шанхае.

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В четвертой партии матча за титул чемпионки мира россиянка Александра Горячкина, играя черными фигурами, проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Теперь китайская шахматистка выигрывает 2,5:1,5. Первые три партии завершились вничью. Китаянка является действующей чемпионкой мира.

Пятая партия матча Горячкиной и Цзюй состоится в Шанхае в субботу 11 января. В общей сложности соперницам предстоит провести 12 партий.

Вторая часть матча пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января.