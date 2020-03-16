Турнир претендентов в Екатеринбурге не отменят В России ужесточают меры по борьбе с коронавирусом.

Мужской турнир претендентов не отменят, несмотря на приказ Минспорта России на запрет всех международных соревнований на территории страны.

Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе турнира.

«Сейчас в Екатеринбурге проходит церемония открытия турнира претендентов. Сразу упреждаю ваш вопрос: Министерство спорта турнир не отменит», - пояснила «Советскому спорту» руководитель пресс-центра турнира Этери Кублашвили.

Напомним, министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.