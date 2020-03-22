Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов В Екатеринбурге проходит 5-й тур турнира претендентов.

На данный момент завершились три партии. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.

Вничью завершились партии Кирилл Алексеенко – Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири - Фабиано Каруана.

Пока продолжается партия между российским гроссмейстером Александром Грищуком и китайцем Дин Лиженем.