Шахматная Олимпиада в Москве перенесена на 2021 год Соревнования должны были пройти с 5 по 17 августа.

Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте объявила о переносе 44-й шахматной Олимпиады на 2021 год. Соревнования должны были пройти в Москве с 5 по 17 августа.

Вот, что сказано в заявлении:

«FIDE глубоко обеспокоена распространением пандемии COVD-19 и ее влиянием на человеческие жизни. Принимая во внимания отчеты и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и сегодняшнее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио, мы приняли решение перенести 44-ю шахматную Олимпиаду, а также конгресс FIDE.

Все мероприятия состоятся летом 2021 года».

Стоит отметить, что с 29 июля по 4 августа в Ханты-Мансийске должны были пройти первые параолимпийские шахматные игры. Эти соревнования тоже перенесли на лето следующего года.