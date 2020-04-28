Непомнящий проиграл Карлсену в шестом туре онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в матче шестого тура онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.
После четырех партий счет был ничейным (2:2), но в «армагеддоне» победу одержал Карлсен.
В другом матче шестого тура иранец Алиреза Фируджа обыграл голландца Аниша Гири (2,5:1,5).
Карлсен продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 13 очков. Далее расположились американец Хикару Накамура (11), китаец Дин Лижэнь (11), американец Фабиано Каруана (10), Непомнящий (6), Фируджа (6), француз Максим Вашье-Лаграв (5) и Гири (4).
Завтра 29 апреля Накамура сыграет с Дин Лижэнем, а Каруана – с Вашье-Лагравом.
Четверо лучших шахматистов по итогам кругового турнира выйдут в полуфинал. Турнир завершится 3 мая. Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.
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