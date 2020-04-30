Непомнящий обыграл Фируджу в седьмом туре онлайн-турнира Российский гроссмейстер занял пятое место и не попал в полуфинал.

В седьмом туре онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational россиянин Ян Непомнящий обыграл иранца Алирезу Фируджу.

По итогам четырех партий в быстрые шахматы была зафиксирована ничья, а в «армагеддоне» победил Непомнящий.

Сегодня китаец Дин Лижэнь обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена (3:1), а голландец Аниш Гири выиграл у американца Фабиано Каруаны (2,5:1,5). Еще один представитель США Хикару Накамура в «армагеддоне» оказался француза Максима Вашье-Лагравом.

В полуфиналах в пятницу сыграют Накамура и Каруана, а в субботу встретятся за виртуальной шахматной доской Дин Лижэнь и Карлсен.

В круговом турнире Накамура и Дин Лижэнь набрали по 15 очков, а Карлсен и Каруана – по 13.

Непомнящий занял пятое место (8). Далее расположились Фируджа и Гири, набравшие по 7 очков, а последнее восьмое место занял Вашье-Лаграв (6).

Турнир с призовым фондом в 250 тысяч долларов завершится 3 мая.