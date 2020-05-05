Сборная России и команда Европы сыграли вничью на Кубке наций

В первом туре Кубка наций по шахматам сборная России сыграла вничью с командой Европы. Итоговый счет 2:2.
Ян Непомнящий разошелся миром с французом Максимом Вашье-Лагравом, а Александра Горячкина – с украинкой Анной Музычук. Владислав Артемьев обыграл армянина Левона Ароняна, а Дмитрий Андрейкин уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде.
Сегодня вечером в рамках второго тура сборная России проведет онлайн-встречу с командой США. Также в турнире принимают участие сборные Индии, Китая и остального мира. В составе каждой команды трое мужчин и одна девушка. Контроль на партию – 25 минут + 10 секунд на ход.
Будет сыграно два круга. Две команды, набравшие большее количество очков, встретятся в финале.
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