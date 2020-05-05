Сборная России проиграла команде США во втором туре Кубка наций В первом туре россияне сыграли вничью со сборной Европы (2:2).

Во втором туре онлайн-турнира Кубок наций по шахматам сборная России уступила 1:3 команде США.

По 0,5 очка российской команде принесли Александра Горячкина, сыгравшая вничью с Ириной Круш, а также Дмитрий Андрейкин, который разошелся миром с Уэсли Со.

В то же время Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре, а Владислав Артемьев проиграл Фабиано Каруане.

В третьем туре россияне встретятся за виртуальной шахматной доской с командой Китая.

Также в турнире принимают участие сборные Индии, Европы и остального мира. В составе каждой команды трое мужчин и одна девушка. Контроль на партию – 25 минут + 10 секунд на ход.

Будет сыграно два круга. Две команды, набравшие большее количество очков, встретятся в финале.