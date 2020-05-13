Крамник, Свидлер, Грищук и Томашевский вышли в полуфинал онлайн-турнира «Сборная – России» За два дня шахматисты провели по семь партий в блице.

Владимир Крамник стал лучшим по итогам круговой части благотворительного онлайн-турнира по шахматам «Сборная – России». Вместе с ним в полуфинал вышли Петр Свидлер, Александр Грищук и Евгений Томашевский.

В семи турах Крамник набрал 10,5 балла, Свидлер – 9, а Томашевский и Грищук – по 8. Далее в турнирной таблице расположились Сергей Карякин (7,5) и Эрнесто Инаркиев (5,5). Седьмое место занял Ян Непомнящий (5), а на последней восьмой строчке таблицы оказался Александр Рязанцев (2,5).

Полуфиналы Крамник – Грищук и Свидлер – Томашевский состоятся в четверг 14 мая. Соперники проведут по две партии. В случае ничьей победитель будет определен в «армагеддоне».

Общий призовой фонд турнира будет равномерно распределен между шахматистами независимо от занятых мест. Российские гроссмейстеры передадут средства восьми больницам, специализирующимся на лечении зараженных коронавирусом, в регионах, которые представляют участники.

Крамник представляет Краснодарский край, Грищук – Москву, Карякин – Крым, Непомнящий – Брянскую область, Свидлер – Санкт-Петербург, Томашевский – Саратовскую область, Инаркиев –Кавказ, а Рязанцев – Урал и Сибирь.