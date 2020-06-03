Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

В финале турнира россиянин взял верх над американцем Хикару Накамуру. Победитель турнира определялся в «армагеддоне», в котором сильнее оказался Даниил Дубов. Общий счет финала, проходившего до двух побед - 2-1.

Таким образом, 24-летний россиянин гарантировал себе участие в Гранд-финале тура с призовым фондом в 300 тысяч долларов, который запланирован на 9-20 августа.