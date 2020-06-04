Сергей Карякин: Понимал, что с Дубовым будет тяжело играть

Напомним, Сергей занял второе место в круговом турнире завершившегося в среду Lindores Abbey Rapid Challenge, организованного Магнусом Карлсеном. Но в плей-офф уступил 24-летнему российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову, который и выиграл турнир.
- Турнир для меня складывался неплохо на этапе квалификации, - рассказывает Сергей. – Хотя я проиграл первую партию Накамуре, еще не вошел в турнир, затем выиграл четыре партии и занял второе место. После этого подумал, что могу на что-то рассчитывать. Но действительность меня расстроила.
- Вашим первым соперником в плей-офф стал Даниил Дубов…
- Я понимал, что с Даней будет тяжело, все-таки он был чемпионом мира по рапиду. Но все же, я не планировал зевать ладью в один ход, как это получилось в третьем матче. Хотелось, чтобы была полноценная борьба. Но после этого зевка в выигрышной позиции, исход матча был предрешен.
Однако следует отметить, что Даня был лучше готов в дебюте и допускал меньше невынужденных ошибок.
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