Сергей Карякин: Понимал, что с Дубовым будет тяжело играть Участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин – о завершившемся интернет-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge.

Напомним, Сергей занял второе место в круговом турнире завершившегося в среду Lindores Abbey Rapid Challenge, организованного Магнусом Карлсеном. Но в плей-офф уступил 24-летнему российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову, который и выиграл турнир.

- Турнир для меня складывался неплохо на этапе квалификации, - рассказывает Сергей. – Хотя я проиграл первую партию Накамуре, еще не вошел в турнир, затем выиграл четыре партии и занял второе место. После этого подумал, что могу на что-то рассчитывать. Но действительность меня расстроила.

- Вашим первым соперником в плей-офф стал Даниил Дубов…

- Я понимал, что с Даней будет тяжело, все-таки он был чемпионом мира по рапиду. Но все же, я не планировал зевать ладью в один ход, как это получилось в третьем матче. Хотелось, чтобы была полноценная борьба. Но после этого зевка в выигрышной позиции, исход матча был предрешен.

Однако следует отметить, что Даня был лучше готов в дебюте и допускал меньше невынужденных ошибок.