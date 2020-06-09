Карякин сыграл в шахматы с космонавтами, которые находились на борту МКС Матч был приурочен к 50-летию партии «Космос – Земля».

Сегодня 9 июня состоялся второй в истории шахматный матч между космосом и Землей. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, находясь в музее космонавтики, связался с Международной космической станцией и сыграл с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

Иванишин был основным соперником Карякина, а Вагнер ему помогал. Партия завершилась вничью.

«Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира, – заявил Карякин после партии. – Потому что, когда ты играешь с космосом, ты не понимаешь, чего ожидать. Партия была очень интересная, острая, но, в тоже время, достаточно корректная. Не думаю, что соперники ошибались, поэтому ничья – закономерный результат. Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Говорят, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно разных профессий и разных миров. Поэтом давайте проводить такие матчи чаще, чем раз в 50 лет».