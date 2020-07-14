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Андрей Филатов назвал состав сборной России на первую онлайн Олимпиаду
14 июля 12:44

Андрей Филатов назвал состав сборной России на первую онлайн Олимпиаду

Первая Всемирная шахматная онлайн Олимпиада ФИДЕ пройдет с 22 июля по 30 августа. Согласно правилам соревнования, сборная России начнет свое выступление с финального этапа, который стартует 19 августа.

В команде России выступают:

Мужчины: Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев;
Юноши: Андрей Есипенко, Алексей Сарана.

Женщины: Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина;
Девушки: Полина Шувалова, Маргарита Потапова.

Капитан команды – международный гроссмейстер Александр Мотылев.

Все юноши и девушки в российской сборной (А. Есипенко, А. Сарана, П. Шувалова и М. Потапова) проходили обучение в шахматном отделении образовательного центра «Сириус».

В Олимпиаде могут принять участие команды всех стран, входящих в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Уже зарегистрировано свыше 120 команд, включая сильнейшие мировые сборные. Каждая команда представлена шестью «основными досками» и шестью запасными.

Это первый случай в истории, когда международная спортивная федерация проводит важнейшее международное соревнование онлайн. Старший тренер мужской сборной России, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что эта Олимпиада может открыть новую страницу в истории спорта:

«В период пандемии коронавируса шахматы оказались единственным видом спорта, который активно развивается в режиме онлайн. Если организованная ФИДЕ онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные федерации.

В свое время шахматисты ввели понятие «чемпион мира»: первый официальный спортивный титул был разыгран между Вильгельмом Стейницем и Иоганном Цукертортом в 1886 году. Я полагаю, что всемирная онлайн Олимпиада ФИДЕ, в которой принимают участие представители более 120 команд со всех уголков Земли, станет важной вехой в истории мирового спорта. Шахматная сборная России приложит все усилия для того, чтобы выступить достойно в этом инновационном соревновании».

Справочная информация:

Федерация шахмат России (ФШР) (с 1992 по 2019 год – Российская шахматная федерация) – общероссийская общественная организация, объединяющая шахматные федерации российских регионов и являющаяся членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федерация создана в 1992 году как преемник Шахматной федерации СССР.

Высшим руководящим органом по уставу является съезд федерации, который созывается не реже чем раз в четыре года. Кроме того, коллегиальным руководящим органом является Наблюдательный совет федерации, в который входят пять вице-президентов и 26 представителей региональных федераций. С 2014 года единым исполнительным органом является президент Российской шахматной федерации (с 2019 года Федерации шахмат России). Президентом ФШР является Андрей Филатов.

ФШР выступает непосредственным организатором целого ряда российских и международных турниров, в том числе Высшей лиги чемпионата России, Командного чемпионата России и международного турнира «Белая ладья». Под эгидой Федерации шахмат России также проходят чемпионат России по рапиду и блицу, Кубок России, Рапид Гран-при и Детский Кубок России.

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Андрей Филатов назвал состав сборной России на первую онлайн Олимпиаду
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