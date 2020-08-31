Владимир Путин поздравил сборную России с победой на онлайн-олимпиаде ФИДЕ

Президент России Владимир Путин направил поздравление в адрес российской сборной по шахматам, победившей на онлайн-олимпиаде ФИДЕ.

– Дорогие друзья! Поздравляю вас с триумфом на первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ, – приводит слова главы государства официальный сайт Федерации шахмат России. – Наша сборная по праву добилась яркой, впечатляющей победы. Этот успех стал возможен благодаря каждому из вас, вашему таланту, характеру, отличной подготовке и по-настоящему командной сплочённости. И конечно, особо отмечу действенную, ощутимую поддержку, которую вам оказывали тренеры, Федерация шахмат России и многочисленные болельщики. Желаю новых спортивных достижений и всего самого доброго.

Напомним, в воскресенье в финальном матче сборная России победила Индию (4,5:1,5).