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Толчинский сделал символический ход в финале Кубка мира ФИДЕ
05 августа 18:20
автор: Кирилл Зангалис

Толчинский сделал символический ход в финале Кубка мира ФИДЕ

За победу борются Сергей Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда.

В четверг 5 августа гостем Кубка мира ФИДЕ стал российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ «Авангард» Сергей Толчинский.

Знаменитый спортсмен, обладатель Кубка Гагарина-2021 сделал символический первый ход в партии финального матча между Сергеем Карякиным (Россия) и Яном-Кшиштофом Дудой (Польша).

После церемонии Сергей Толчинский посетил англоязычную студию турнира, где пообщался с комментатором Эльмирой Скрипченко и ответил на вопросы СМИ. Он рассказал, что впервые присутствует на таком соревновании.

«Я чувствовал напряжение, когда делал первый ход. Конечно, хотелось помочь Сергею Карякину, пойти пешкой h2, но Дуда не разрешил почему-то (смеется). Конечно, ведущие шахматисты мне известны, но лично я ни с кем не знаком. Сам иногда играю в шахматы в приложении, а также смотрю разные хайлайты, разборы партий», - заявил хоккеист.

источник: «Советский спорт»
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