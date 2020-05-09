Как еще мы били немцев. Идеи на 9 мая для продюсеров «Матч ТВ» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2020 11:46ХроникаСергеев Иван

Как еще мы били немцев. Идеи на 9 мая для продюсеров «Матч ТВ»

Главный спортивный телеканал страны не придумал ничего лучше, чем отметить День Победы повтором олимпийского финала Пхенчхана-2018 Россия – Германия. Подтекст понятен, но тема до конца не раскрыта…

Действительно, если уж выбирать лучшие мгновения отечественного спорта по такому принципу, то можно было бы пойти дальше – и заполнить «победами над немцами» вообще всю сетку вещания. Ну а что? Главное же показать, что Россия сильнее Германии…

Сначала, напомним, «Матч ТВ» поставил повтор «подвига Пхенчхана» на 6.30 утра, чтобы народ насладился величием отечественного хоккея перед обращением президента страны. Потом телевизионщики опомнились – сдвинули трансляцию на 13.00. Но места-то в эфире полно. А побед над Германией в нашем спорте было немало.

И порой это действительно были значимые успехи. Не в пример пхенчханскому отскоку, когда наши хваленые звезды КХЛ лишь благодаря заброшенной в концовке в меньшинстве чудо-шайбе Никиты Гусева перевели в овертайм матч против записного середняка, у которого, как и у всех участников той Олимпиады, не было в составе энхаэловцев…

Право слово, уж лучше бы «Матч ТВ» раскопал в архивах хроники 1955 года. Тогда в Москву в ранге действующего чемпиона мира пожаловала не хоккейная, а футбольная сборная ФРГ. Для празднования 10-летнего юбилея победы во Второй мировой это было грандиозное событие. На стадион «Динамо» продали 54 тысячи билетов, но трибуны приняли все 70 тысяч! И команда Гавриила Качалина подарила народу праздник. Советские футболисты взяли верх со счетом 3:2 благодаря голам Николая Паршина, Анатолия Масленкина и Анатолия Ильина. В интернете кадров той игры совсем немного. Но это история достойная документального фильма.

И через год, кстати, наши вновь победили немцев в товарищеской игре – уже в рамках ответного визита в Ганновер (2:1). Голы Эдуарда Стрельцова и Валентина Иванова воочию наблюдали 86 000 зрителей. Вот это были времена. Неслучайно советских футболистов потом причисляли к одним из фаворитов дебютного для нашей страны ЧМ-1958. Жаль только, Стрельцов тот турнир, по известным причинам, пропустил.

Можно было бы вспомнить и две действительно великие победы киевского «Динамо» над «Баварией» в Суперкубке Европы 1975 года, за которые Олег Блохин получил «Золотой мяч». Да и разгром мюнхенцев «Зенитом» в ответном полуфинале триумфального для России Кубка УЕФА-2008 – тоже событие. Где еще увидишь, как легенда немецкого футбола Оливер Кан пропускает четыре мяча от русских?

Но давайте уйдем от футбола. Почему бы не вспомнить, как российские волейболистки выиграли в 2013 году у немок финал чемпионата Европы? Та победа команды Юрия Маричева получилась невероятно драматичной. До этого россиянки пропустили пять финалов континентальных первенств кряду. Играть пришлось на переполненной арене Макса Шмеллинга в Берлине. Первый сет чудом остался за нами, второй за Германией, в третьем была ничья – 23:23. Но мы все дожали хозяек площадки.

А каким триллером стал финал мужского чемпионата Европы по волейболу в 2017 году! Тогда дело дошло до тай-брейка, который начинался для команды Сергея Шляпникова 2:5, а закончился 15:13. Впрочем, проиграть тогда мы не имели права примерно в той же степени, что и хоккеисты – в Пхенчхане-2018. Сами загнали себя в угол, и сами себя оттуда вытащили.

Должен попасть в этот ряд и первый для России победный финал теннисного турнира Большого шлема. В 1996 году в Париже Евгений Кафельников переиграл со счетом 7:6, 7:5, 7:6 немца Михаэля Штиха и стал чемпионом «Ролан Гаррос». Многие болельщики наверняка с удовольствием пересмотрели бы ту трансляцию.

А можно… А можно ничего этого не показывать – и просто поздравить ветеранов. Подарить им внимание и тепло. Они – наши герои. Это их день. И мешать их подвиг с «победами над Германией в хоккее» - это вообще-то кощунство.

Кстати, повтор пхенчханского финала по «Матч ТВ» еще не поздно отменить. Или перенести на какой-нибудь другой день.

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