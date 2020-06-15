«Мы проигрывали немцам, но были внесены поправки». Как агитируют голосовать за новую Конституцию

Рекламными роликами с участием звезд шоу-бизнеса, призывающих голосовать за поправки в Конституции, никого давно не удивишь. Обращения Олега Газманова, Сергея Безрукова, Владимира Машкова и так далее по очень длинному списку широко обсуждались и критиковались за чрезмерную предвзятость и надуманность. Однако это были цветочки по сравнению с «ягодкой», которую представил на суд зрителю главный спортивный телеканал страны. На «Матч ТВ» решили провести параллель между поправками в Конституцию и... хоккейным финалом Олимпиады-2018 в Пхенчхане, в котором сборная России (заметим, выступавшая под нейтральным флагом) с огромным трудом, в овертайме, сломила сопротивление немцев.

Фрагменты той памятной игры сопрождает текст примерно следующего содержания: «Наши считались безоговорочными фаворитами... Немцы все время отыгрывались, но в третьем периоде даже вышли вперед... Однако за 56 секунд до конца были внесены поправки - и сначала Никита Гусев сравнял счет, а затем Кирилл Капризов забросил победную шайбу». Из всего этого делается вывод: «Прими участие в голосовании. Сделай ставку на победу России».

«Матч ТВ» включился в агитацию по голосованию о конституции! Краткое содержание: победить немцев на Олимпиаде помогли спасительные поправки – надо вдохновиться и 1 июля «сделать ставку на победу России». Да, это правда было в эфире 🤦‍♂️ 🤦‍♂️🤦‍♂️pic.twitter.com/EqgFTDQGFs — Это хоккей! (@sports_hockey) June 14, 2020

На кого рассчитана подобная агитация, непонятно. Неужели она способна дать какой-то иной эффект кроме приступа гомерического хохота? Хотя логику, при желании, найти можно. Как не вспомнить, что на 9 мая «Матч ТВ» показал... все тот же пхенчханский финал Россия - Германия, видимо, проведя параллели между этой игрой и победой нашей страны в Великой Отечественной войне. Отсутствие разнобразия у пиарщиков поражает. И заодно - уважения к зрителю.

С призывом к гражданам обратился и новоиспеченный тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко. Вместе со своей женой Яной Рудковской и их мегапопулярным сыном Александром двукратный олимпийский чемпион, который теперь ведет к победам Александру Трусову, записал примерно такое обращение: «Я часто слышу фразу: «Мой голос ничего не решит». Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более что скоро предстоит вновь ее проявить относительно поправок в конституцию РФ... Я буду голосовать из Кисловодска, где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами, а из какого города будете голосовать вы?»

Никто не упрекает Плющенко в излишней политизированности. Он имеет право агитировать за что угодно. Но вообще-то болельщики ждали в его инстаграме немного другого видео - анонсированного четверного риттбергера, который якобы освоила Трусова. Конституция тут ни при чем...

Проявили гражданскую ответственность и в хоккейном «Амуре». На официальном сайте клуба КХЛ появилось такое обращение: «Принятие поправок в основной закон государства позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства. Мы все являемся гражданами своей страны, и наша дальнейшая жизнь напрямую зависит от демократических решений. Не оставайтесь в стороне, примите активное участие в голосовании».

Опять же - упрекать «Амур» не за что. В Хабаровске видят, что происходит с профессиональным спортом в соседнем Приморском крае. Там поголовно обрезают клубам бюджетное финансирование. Чтобы не оказаться в аналогичном положении, и не такое запоешь.

Внесли свою лепту в «раскрутку» голосования олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Они снялись в коллективном проморолике вместе с Иваном Охлобыстиным, Ириной Купченко, Артемием Лебедевым и прочими звездами, призывая граждан РФ пойти 25 июня - 1 июля на голосование.

В сравнении с «хоккейно-поправочным» творением «Матч ТВ» все это смотрится вполне достойно. И все-таки лучше, когда спорт не смешивается с политикой. А в последнее время это присходит уж слишком часто. И не только в России - посмотрите, как активно подключились к акции Black Lives Matter зарубежные спортсмены. Красивых голов и драматичных сюжетов на аренах от этого не становится больше. Так зачем все это нужно?

С голосованием за Конституцию и оценкой убийства Джорджа Флойда общество и так разобралось бы.