«Зенит» выиграл третий трофей, «Ювентус» провалил Лигу чемпионов, но всех затмил Родченков

Питерский «Зенит» в матче за Суперкубок России обыграл московский «Локомотив». Это третий трофей клуба из Санкт-Петербурга в этом году. Ранее «Зенит» стал победителем Кубка и чемпионата России.

И на этот раз питерцы не испытали особых проблем, выиграв на классе. В составе победителей голами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Примечательно, что Дзюба в этом году забил лишь третий мяч с игры. Еще шесть голов нападающий отправил в ворота соперника с пенальти.

В этой встречи в составе чемпионов дебютировал хорватский защитник Деян Ловрен. Однако более заметным был его партнер по национальной сборной – Ведран Чорлука. Он стал автором единственного гола «Локомотива».

Добавим, что московский клуб потерпел первое поражение при Марко Николиче. Ранее при сербском специалисте «Локомотив» одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью.

Наверное, не Суперкубок, а именно возвращение Лиги чемпионов было главным событием прошедшего дня для российских болельщиков, не говоря уже об иностранных. Турнир вернулся двумя матчами, в которых с одинаковым счетом победы одержали хозяева поля - 2:1.

Победа над «Реалом» и выход в следующий этап «Манчестер Сити» были ожидаемы. Все-таки в Англии мадридскому клубу не мог помочь Серхио Рамос, удаленный в предыдущей игре. Испанца очень не хватало, а партнер Рамоса по центру обороны Рафаэль Варан чудил в лучших традициях Виктора Васина и Ильи Кутепова. Именно вследствие его ошибок «Манчестер Сити» забил оба мяча.

WE BELIEVE IN GABRIEL JESUS #MCFC | #UCL | #ManCity pic.twitter.com/F3xTuGpYd7

Кстати на этой встречи оба клуба презентовали новые игровые формы. Гостевой комплект испанского клуба получился настолько ярким, что комментатор матча Константин Генич даже сострил: «сегодня голубые играют против розовых».

Другой матч вбил последний гвоздь в репутацию итальянского тренера Маурицио Сарри. Только в этом году он выиграл свой первый национальный трофей – чемпионат Италии. Ранее что с «Челси», что с «Наполи» были сплошные неудачи. И теперь кажется, что не скоро Сарри выиграет что-то еще.

В этом сезоне в составе «Ювентуса» разучились играть абсолютно все кроме Криштиану Роналду. Португалец и в этом матче записал на свой счет дубль, но где были его партнеры? После того как Роналду вывел туринцев вперед оставалось еще 30 минут, чтобы забить третий мяч и пройти в следующую стадию, но «Ювентус» не создал ничего опасного у ворот «Лиона». В итоге именно французский клуб сыграет с «Манчестер Сити» в следующем матче, а «Ювентус» с Роналду предпримет новую попытку выиграть Лигу чемпионов в следующем году. Но без Сарри.

Ronaldo in the UCL is not human pic.twitter.com/j3aAhELorA