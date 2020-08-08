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«Зенит» выиграл третий трофей, «Ювентус» провалил Лигу чемпионов, но всех затмил Родченков
08 августа 05:30

«Зенит» выиграл третий трофей, «Ювентус» провалил Лигу чемпионов, но всех затмил Родченков

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ЗЕНИТ» ВЫИГРАЛ СУПЕРКУБОК

Питерский «Зенит» в матче за Суперкубок России обыграл московский «Локомотив». Это третий трофей клуба из Санкт-Петербурга в этом году. Ранее «Зенит» стал победителем Кубка и чемпионата России.

И на этот раз питерцы не испытали особых проблем, выиграв на классе. В составе победителей голами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Примечательно, что Дзюба в этом году забил лишь третий мяч с игры. Еще шесть голов нападающий отправил в ворота соперника с пенальти.

В этой встречи в составе чемпионов дебютировал хорватский защитник Деян Ловрен. Однако более заметным был его партнер по национальной сборной – Ведран Чорлука. Он стал автором единственного гола «Локомотива».

Добавим, что московский клуб потерпел первое поражение при Марко Николиче. Ранее при сербском специалисте «Локомотив» одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью.

«РЕАЛ» И «ЮВЕНТУС» ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Наверное, не Суперкубок, а именно возвращение Лиги чемпионов было главным событием прошедшего дня для российских болельщиков, не говоря уже об иностранных. Турнир вернулся двумя матчами, в которых с одинаковым счетом победы одержали хозяева поля - 2:1.

Победа над «Реалом» и выход в следующий этап «Манчестер Сити» были ожидаемы. Все-таки в Англии мадридскому клубу не мог помочь Серхио Рамос, удаленный в предыдущей игре. Испанца очень не хватало, а партнер Рамоса по центру обороны Рафаэль Варан чудил в лучших традициях Виктора Васина и Ильи Кутепова. Именно вследствие его ошибок «Манчестер Сити» забил оба мяча.

Кстати на этой встречи оба клуба презентовали новые игровые формы. Гостевой комплект испанского клуба получился настолько ярким, что комментатор матча Константин Генич даже сострил: «сегодня голубые играют против розовых».

Другой матч вбил последний гвоздь в репутацию итальянского тренера Маурицио Сарри. Только в этом году он выиграл свой первый национальный трофей – чемпионат Италии. Ранее что с «Челси», что с «Наполи» были сплошные неудачи. И теперь кажется, что не скоро Сарри выиграет что-то еще.

В этом сезоне в составе «Ювентуса» разучились играть абсолютно все кроме Криштиану Роналду. Португалец и в этом матче записал на свой счет дубль, но где были его партнеры? После того как Роналду вывел туринцев вперед оставалось еще 30 минут, чтобы забить третий мяч и пройти в следующую стадию, но «Ювентус» не создал ничего опасного у ворот «Лиона». В итоге именно французский клуб сыграет с «Манчестер Сити» в следующем матче, а «Ювентус» с Роналду предпримет новую попытку выиграть Лигу чемпионов в следующем году. Но без Сарри.

UFC УВОЛИЛ СКАНДАЛЬНОГО РОССИЯНИНА

Российский боец Роман Богатов сообщил, что UFC разорвал с ним соглашение.

«Сегодня прислали сообщение, что разорвали контракт», – сказал Богатов ТАСС.

Примечательно, что Богатов провел только один бой в организации, но он сделал свою встречу с 40-летним бразильцем Леонардо Сантосом «запоминающийся». Россиянин «вчистую» проиграл два первых раунда, а в третьем дважды пробил сопернику в пах, а затем нанес еще один запрещенный удар – коленом в голову, когда соперник находился в лежащем положении. За это с него были сняты два очка.

Именно такая манера поведения боя стала причиной увольнения Богатова, который до бесславного дебюта в UFC одержал 10 побед в 10 боях, выступая преимущественно в M-1.

МАЛКИН И КРОСБИ ПРОВАЛИЛИ КУБОК СТЭНЛИ

«Питтсбург» завершил борьбу в Кубке Стэнли, проиграв «Монреалю». Канадцы обыграли американский клуб со счетом 3-1 в серии квалификационного раунда и прошли в основную сетку плей-офф.

Примечательно, что это противостояние провалили лидеры «пингвинов». Если у капитана команды Сидни Кросби на счету две шайбы и одна результативная передача при показателе полезности «0», у Евгения Малкина лишь одна передача и показатель полезности «-3».

Добавим, что лишь один эксперт телеканала ESPN из 15 прогнозировал победу «Канадиенс» в серии. Вот такая неожиданность.

СКА ПРОПУСТИЛ ШЕСТЬ ШАЙБ

«Локомотив» переиграл СКА в матче на турнире в Сочи со счетом 6:2. Отметим, что это была третья игра между этими командами. И предыдущие две выиграл питерский клуб с общим счетом 12:2.

Это первая победа Андрея Скабелки в качестве главного тренера «Локомотива». Но поскольку две предыдущие игры остались в пользу СКА, именно питерцы вышли в финал турнира.

Другим финалистом будет молодежная сборная России, которая трижды обыграла молодежную команду «Сочи».

Сочинцы и «Локомотив» сыграют в матче за третье место. Обе игры пройдут сегодня.

РОДЧЕНКОВ РАЗГОВОРИЛСЯ

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал новое интервью. И на этот раз российскому изданию!

Если кратко, экс-боец с допингом прошелся напалком по российской антидопинговой системе. Он еще раз заявил, что инициатива сокрытия положительных результатов исходила из министерства РФ. Также он назвал лыжника Александра Легкова «читером». Куда обиднее должно быть бобслеисту Александру Зубкову. По словам Родченкова у последнего «противная рожа».

Утопившего в допинговых скандалах всю российскую легкую атлетику тренера ходоков Виктора Чегина Родченков назвал «отморозком».

Но были от него и добрые слова. Родченков поддержал нынешнего главу РУСАДА Юрия Гануса, на которого оказывается давление после проведенного аудита с рекомендациями покинуть свой пост.

источник: «Советский спорт»
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