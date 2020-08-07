У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)

Для Марко Николича главным усилением стало возвращение из «Сельты» Федора Смолова , но сербский тренер «Локо» не решился выставить россиянина с первых минут. На острие в старте появился Эдер .

Капитаном же «Зенита» после отъезда Ивановича стал, естественно, Артем Дзюба . Теперь он будет носить повязку и в сборной, и в клубе. Просто невероятно, какой путь прошел Дзюба за два с половиной года после весны-2018, когда был отправлен Роберто Манчини в аренду в Тулу...

Сергей Семак не побоялся сразу бросить в бой звездного новичка Деяна Ловрена , совсем недавно переехавшего в Санкт-Петербург из «Ливерпуля» на замену экс-капитану «Зенита» Браниславу Ивановичу . Впрочем, альтернативы хорвату и не было. Несколькими часами ранее стало известно, что Эмануэль Маммана отправился в аренду в «Сочи», а Йордан Осорио даже не попал в заявку. Так что Семак уже наигрывает в центре обороны связку Ловрен – Ярослав Ракицкий , чтобы к Лиге чемпионов у них появилось хотя бы минимальное взаимопонимание.

Не успели мы остыть после прошлого сезона, как российский футбол вернулся матчем за Суперкубок с участием двух лучших команд РПЛ-2019/20 «Зенита» и «Локомотива». Пауза была экстремально короткой. Настолько, что еще за несколько часов до стартового свистка не было известно, будет ли в этой игре... дополнительное время в случае ничьей. По просьбе Первого канала, показывавшего встречу в прямом эфире, президент РПЛ Сергей Прядкин обратился к РФС с просьбой не затягивать и сразу пробить пенальти, но получил отказ. Зато тренерам разрешили в первые 90 минут провести по пять замен, а в следующие полчаса – еще одну.

Матч проходил на домашней для ЦСКА «ВЭБ Арены», которая впервые после карантина была заполнена более, чем на 10 процентов. Навскидку вживую за Суперкубком наблюдали около 10 тысяч зрителей, примерно треть от максимума.

ДЗЮБА ОТМЕТИЛ КАПИТАНСТВО ГОЛОМ

В стартовые минуты команды сразу напомнили, за счет чего привыкли добиваться успеха. »Зенит» создавал моменты верховыми передачами на Дзюбу. И первая же привела к опасному удару с лета Себастьяна Дриусси после скидки Артема, а вторая завершилась голом головой самого новоиспеченного капитана. Ведран Чорлука проиграл позицию и помешать пробить Дзюбе не смог.

Между этими эпизодами Антон Миранчук дважды опасно бил по воротам Михаила Кержакова с линии штрафной. Опорники Вильмар Барриос и Магомед Оздоев накрыть его не успевали, а Ловрен не решался выбрасываться с позиции. В первом случае Кержаков партнеров выручил, во втором железнодорожнику не хватило точности.

«Локо» был вынужден отыгрываться, поэтому завладел мячом. Статистическое преимущество по этому показателю было велико (57 на 43 процента), но картины игры не отражало. Большую часть времени москвичи катали мяч в безопасной зоне – не рисковали и не могли найти слабость в обороне противника. Обострять пытались только братья Миранчуки, но у Алексея игра не пошла – почти каждая его попытка оборачивалась потерей. Ко всему прочему москвичам катастрофически не хватало движения, большинство игроков еле передвигались по полю, так что защищаться «Зениту» было несложно.

Оздоев – это похороны!

Вторая половина началась веселее. Поблагодарить за это стоит питерцев. За счет активности крайних защитников Дугласа Сантоса и Вячаслава Караваева они стали переигрывать соперников на флангах и создавать напряжение у ворот Гилерме. Один из прострелов россиянина завершился ударом Магомеда Оздоева с острого угла в штангу. Отскочивший от стойки мяч попал во вратаря, но, на его счастье, отскочил в поле. А мог бы и за линию ворот.

Ко всем бедам Николич потерял из-за травмы Эдера. Португальца при розыгрыше стандарта замесили Ловрен и Кержаков. Первый толкнул рукой, второй влетел в прыжке коленями. Так на поле появился Федор Смолов. Он мог забить уже первым касанием – классно рванул по диагонали между центральными защитниками, получил в штрафной передачу на ход от Антона Миранчука и оказался один на один с Кержаковым, но угол оказался слишком острым. К тому же бил форвард с левой.

«Локо» с его выходом заиграл интереснее и даже на несколько минут прижал соперника, но увлекся и пропустил в контратаке. Малком и Дриусси разобрались с Рыбусом и Мурило на правом фланге. Аргентинец элементарно, тремя шагами, открылся между защитниками, получил мяч на углу штрафной и выкатил его в центр набегавшему Оздоеву. Удар Магомеду удался изумительный – мяч от перекладины влетел в левую от Гилерме «девятку», напомнив памятный гол экс-капитана «Локо» Дениса Глушакова за «Спартак» в ворота «Амкара».

Номинальные гости всего три минуты спустя отыграли один мяч благодаря удачно разыгранному угловому (отличился Чорлука). Очень активно вошел в игру Рифат Жемалетдинов, трижды пробивший по воротам в течение пяти-шести минут после выхода на замену. Семак же на кадровые изменения решился только за 10 минут до конца основного времени, когда выпустил Юрия Жиркова и вернувшегося из аренды в «Сочи» Андрея Мостового.

В итоге «Зениту» удалось удержать победный результат и присовокупить к победе в чемпионате и Кубке страны третий титул за год. Это первый требл питерцев в истории. Эта победа тем ценнее, что добыта с самым неудобным соперником в России – до этой встречи сине-бело-голубые не обыгрывали «Локо» на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). Игра подтвердила, что в будущем сезоне питерцы будут фаворитами чемпионской гонки, а «Локо» остался конкурентоспособным даже после ухода Жоау Мариу, Александра Коломейцева и Джефферсона Фарфана.

«Зенит» - «Локомотив» - 2:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 14 – 1:0. Оздоев, 69 – 2:0. Чорлука, 72 – 2:1.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88), Азмун (Ригони, 90+2), Дзюба (Мостовой, 81).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Магкеев (Жемалетдинов, 69), Баринов, Ан. Миранчук (Рыбчинский, 82), Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 62).

Предупреждения: Рыбус, 19. Магкеев, 48. Дриусси, 59. Ал. Миранчук, 64. Оздоев, 67. Баринов, 72. Ан. Миранчук, 78. Жирков, 84.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).