«Питтсбург» проиграл «Монреалю» и не смог пробиться в основной этап Кубка Стэнли

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Канадиенс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен (56-я минута) и Ши Уэбер (60).

Отметим, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на площадке 19 минут и 4 секунды и завершил матч с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счетом 3-1 и пробился в первый раунд Кубка Стэнли. Ранее подобного добились «Каролина», «Калгари», «Айлендерс» и «Аризона».

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Монреаль» - «Питтсбург» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)