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08 августа 01:34

«Питтсбург» проиграл «Монреалю» и не смог пробиться в основной этап Кубка Стэнли

Хоккеисты «Питтсбурга» уступили «Монреалю» в четвертом матче квалификационной серии плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Канадиенс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен (56-я минута) и Ши Уэбер (60).

Отметим, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на площадке 19 минут и 4 секунды и завершил матч с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счетом 3-1 и пробился в первый раунд Кубка Стэнли. Ранее подобного добились «Каролина», «Калгари», «Айлендерс» и «Аризона».

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Монреаль» - «Питтсбург» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Арттури Лехконен (Пол Байрон), 55:49 - 1:0. Ши Уэбер, 59:28 - 2:0.

источник: «Советский спорт»
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«Питтсбург» проиграл «Монреалю» и не смог пробиться в основной этап Кубка Стэнли
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