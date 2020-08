Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)

ГВАРДИОЛА ПРОТИВ ЗИДАНА: ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Хосеп Гвардиола весной в Мадриде обыграл Зинедина Зидана (2:1), но тогда «Реал» еще не был так хорош, как летом, когда королевский клуб в эффектном стиле отобрал чемпионский титул у «Барселоны». В общем, надежды мадридцев на выход в четвертьфинал перед визитом на «Этихад» не выглядели утопией. Правда, против «Ман Сити» не мог сыграть дисквалифицированный Серхио Рамос. А это, как показало лето, чуть ли не лучший игрок «Реала»-2019/20. Рамоса заменил Эдер Милитао. Можно было ожидать ошибок от этого бразильца, а чудить начал куда более звездный чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан...

Зидану была необходима победа с минимум двумя забитыми мячами. И если в центре поля вариантов у француза было немного (Фередико Вальверде остался в запасе), то на флангах – целая россыпь. Зидан остановился на кандидатурах Эдена Азара и Родриго. Показательно, что Гарет Бэйл не попал даже в заявку – он просто отказался принимать участие в матче. Гвардиола, в свою очередь, удивил выходом Фила Фодена в линии атаки. И это при наличии Рияда Мареза, Бернардо Силвы и других звезд! При этом хозяева не могли задействовать Бенжамена Менди (дисквалификация) и Серхио Агуэро (травма).

Обе команды, кстати, презентовали форму следующего сезона. Такие метаморфозы вносит пандемия.

ПОДАРОК ВАРАНА, ГОЛОВА БЕНЗЕМА

«Сити» начал встречу агрессивно и быстро заставил соперника ошибиться. Мадридцы решили выходить из обороны через короткий пас, но обрезались и подарили хозяевам гол. Варан зазевался с мячом, позволил Габриэлу Жезусу себя обобрать и выкатить Рахиму Стерлингу на пустые ворота. Отчаянный прыжок Милитао спасти ситуацию уже не мог.

Gol del Manchester City en el minuto 9 que abre la lata en el Etihad Stadium.



Al Real Madrid se le complica aún más la eliminatoria después de un error garrafal de Varane que sirve en bandeja el gol a Sterling.



Pocas maneras hay de empezar peor una remontada.#ChampionsLeague pic.twitter.com/hFDbhpejVj — Carlos Argila (@argilacarlos) August 7, 2020

Зидан - опытный еврокубковый боец. При нем «Реал» неоднократно выкручивался и не из таких переделок. Так что счет 1:3 по сумме двух встреч не выбил мадридцев из колеи. Отбив несколько атак, гости стали чаще перехватывать мяч и опасно бить по воротам Эдерсона. Особенно активна была троица Азар – Карим Бензема – Родриго. В итоге француз поучаствовал в развитии голевой атаки, которую сам же и завершил точным ударом головой.

GOOOOOOOOOAL Benzema 😍🔥



Man City 1-1 Real Madrid



The match is live on @FDLM30 👌🏻😍#MCIRMA



pic.twitter.com/aQCvNgp6OS — SnapGoal (@SnapGoal) August 7, 2020

Теперь уже всего один мяч «Реала» переводил встречу в овертайм. Хозяева занервничали. Однако в начале второго тайма умница Кевин Де Брейне вернул им уверенность, разрезав всю оборону «Реала» и выведя Стерлинга один на один с Тибо Куртуа. Эту дуэль вратарь выиграл. Но в обороне мадридцев начал полыхать пожар. Вскоре обрезался Каземиро, мяч довели опять до Стерлинга, и тот вновь не смог переиграть голкипера.

Зидан попытался переломить ход встречи за счет замен, бросил в бой Марко Асенсио, имевшего возможность первым же касанием сделать голевую Бензема. Но планы «Реала» были разбиты очередной чудовищной ошибкой Варана, неудачным кивком головы подарившего Жезусу свидание с Куртуа. Бразилец показал Стерлингу, как надо использовать верные шансы.

Французский защитник, конечно, начудил на несколько матчей, но все же стоит признать, что «Реал» вылетел из этой Лиги чемпионов заслуженно. «Сити» задушил гостей в центре поля и создал уйму голевых моментов. Если бы не Куртуа, все могло закончиться намного раньше. Но и 2:1 в ответной игре и 4:2 по сумме - вполне комфортный результат. Теперь Гвардиола и его команда могут спокойно готовиться к «Финалу восьми», который целиком пройдет в Лиссабоне. На каждой стадии соперники будут выявлять сильнейшего в одном матче.

КРИШТИАНУ ЕДЕТ В ПОРТУГАЛИЮ НЕ НА «ФИНАЛ ВОСЬМИ», А ДОМОЙ

Многие думали, что следующим оппонентом «Сити» станет «Ювентус». Вот это была бы дуэль - Гвардиола против Роналду. Однако туринцы, несмотря на все усилия свой главной звезды, не смогли преодолеть в 1/8 финала барьер «Лиона». Роналду вылетел из Лиги чемпионов в один день с «Реалом», в составе которого четырежды выигрывал главный еврокубок (трижды - под началом Зидана).

До пандемии «Юве» уступил во Франции 0:1. Поэтому дома туринцам было нежелательно пропускать. Однако именно это и прозошло, когда «Лион» заработал пенальти, реализованный Мемфисом Депаем. До перерыва Роналду сравнял счет - также с 11-метрового. А на 60-й минуте Криштиану удался невероятный дальний удар с левой в девятку ворот Антони Лопеша.

Ronaldo in the UCL is not human pic.twitter.com/j3aAhELorA — Mitchell (@CFC_Mitchell) August 7, 2020

Казалось, уж за полчаса (плюс 6 добавленных минут, как выяснилось потом) туринцы обязаны сподобиться еще на один гол, который выводил их в «Финал восьми». Однако суперопасных моментов они не создали. Если не считать парочки штрафных, которые Роналду исполнил не очень качественно. Вдобавок вышедший на замену Пауло Дибала покинул поле досрочно из-за рецидива травмы. В итоге «Лион» довольно легко удержал устраивовавший гостей счет 1:2. И именно этот французский клуб сыграет в четвертьфинале против «Ман Сити».

Ну а Роналду теперь отправится в Португалию не продолжать бороться за победу в ЛЧ-2019/20, а домой, настраваться на сезон-2020/21.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Ман Сити» - «Реал» - 2:1 (1:0), первый матч - 2:1

Голы: Стерлинг, 9 – 1:0. Бензема, 28 – 1:1. Жезус, 68 – 2:1.

«Ювентус» - «Лион» - 2:1 (1:1), первый матч - 0:1

Голы: Депай, 12 - с пенальти - 0:1. Роналду, 43 - с пенальти - 1:1. Роналду, 60 - 2:1.

8 августа: «Бавария» - «Челси» (первый матч - 3:0), «Барселона» - «Наполи» (1:1).

Пары 1/4 финала: 12 августа - »Аталанта» - «ПСЖ», 13 августа - «Лейпциг» - «Атлетико», 14 августа - «Барселона»/»Наполи» - «Бавария»/»Челси», 15 августа - «Ман Сити» - «Лион».