ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)
08 августа 00:11
автор: Артем Зибрак,

Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)

Главный еврокубок возобновился ответными матчами 1/8 финала, по итогам которых «Ювентус» и «Реал» уступили путевки в четвертьфинал соответственно «Лиону» и «Ман Сити».

ГВАРДИОЛА ПРОТИВ ЗИДАНА: ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Хосеп Гвардиола весной в Мадриде обыграл Зинедина Зидана (2:1), но тогда «Реал» еще не был так хорош, как летом, когда королевский клуб в эффектном стиле отобрал чемпионский титул у «Барселоны». В общем, надежды мадридцев на выход в четвертьфинал перед визитом на «Этихад» не выглядели утопией. Правда, против «Ман Сити» не мог сыграть дисквалифицированный Серхио Рамос. А это, как показало лето, чуть ли не лучший игрок «Реала»-2019/20. Рамоса заменил Эдер Милитао. Можно было ожидать ошибок от этого бразильца, а чудить начал куда более звездный чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан...

Зидану была необходима победа с минимум двумя забитыми мячами. И если в центре поля вариантов у француза было немного (Фередико Вальверде остался в запасе), то на флангах – целая россыпь. Зидан остановился на кандидатурах Эдена Азара и Родриго. Показательно, что Гарет Бэйл не попал даже в заявку – он просто отказался принимать участие в матче. Гвардиола, в свою очередь, удивил выходом Фила Фодена в линии атаки. И это при наличии Рияда Мареза, Бернардо Силвы и других звезд! При этом хозяева не могли задействовать Бенжамена Менди (дисквалификация) и Серхио Агуэро (травма).

Обе команды, кстати, презентовали форму следующего сезона. Такие метаморфозы вносит пандемия.

ПОДАРОК ВАРАНА, ГОЛОВА БЕНЗЕМА

«Сити» начал встречу агрессивно и быстро заставил соперника ошибиться. Мадридцы решили выходить из обороны через короткий пас, но обрезались и подарили хозяевам гол. Варан зазевался с мячом, позволил Габриэлу Жезусу себя обобрать и выкатить Рахиму Стерлингу на пустые ворота. Отчаянный прыжок Милитао спасти ситуацию уже не мог.

Зидан - опытный еврокубковый боец. При нем «Реал» неоднократно выкручивался и не из таких переделок. Так что счет 1:3 по сумме двух встреч не выбил мадридцев из колеи. Отбив несколько атак, гости стали чаще перехватывать мяч и опасно бить по воротам Эдерсона. Особенно активна была троица Азар – Карим Бензема – Родриго. В итоге француз поучаствовал в развитии голевой атаки, которую сам же и завершил точным ударом головой.

Теперь уже всего один мяч «Реала» переводил встречу в овертайм. Хозяева занервничали. Однако в начале второго тайма умница Кевин Де Брейне вернул им уверенность, разрезав всю оборону «Реала» и выведя Стерлинга один на один с Тибо Куртуа. Эту дуэль вратарь выиграл. Но в обороне мадридцев начал полыхать пожар. Вскоре обрезался Каземиро, мяч довели опять до Стерлинга, и тот вновь не смог переиграть голкипера.

Зидан попытался переломить ход встречи за счет замен, бросил в бой Марко Асенсио, имевшего возможность первым же касанием сделать голевую Бензема. Но планы «Реала» были разбиты очередной чудовищной ошибкой Варана, неудачным кивком головы подарившего Жезусу свидание с Куртуа. Бразилец показал Стерлингу, как надо использовать верные шансы.

Французский защитник, конечно, начудил на несколько матчей, но все же стоит признать, что «Реал» вылетел из этой Лиги чемпионов заслуженно. «Сити» задушил гостей в центре поля и создал уйму голевых моментов. Если бы не Куртуа, все могло закончиться намного раньше. Но и 2:1 в ответной игре и 4:2 по сумме - вполне комфортный результат. Теперь Гвардиола и его команда могут спокойно готовиться к «Финалу восьми», который целиком пройдет в Лиссабоне. На каждой стадии соперники будут выявлять сильнейшего в одном матче.

КРИШТИАНУ ЕДЕТ В ПОРТУГАЛИЮ НЕ НА «ФИНАЛ ВОСЬМИ», А ДОМОЙ

Многие думали, что следующим оппонентом «Сити» станет «Ювентус». Вот это была бы дуэль - Гвардиола против Роналду. Однако туринцы, несмотря на все усилия свой главной звезды, не смогли преодолеть в 1/8 финала барьер «Лиона». Роналду вылетел из Лиги чемпионов в один день с «Реалом», в составе которого четырежды выигрывал главный еврокубок (трижды - под началом Зидана).

До пандемии «Юве» уступил во Франции 0:1. Поэтому дома туринцам было нежелательно пропускать. Однако именно это и прозошло, когда «Лион» заработал пенальти, реализованный Мемфисом Депаем. До перерыва Роналду сравнял счет - также с 11-метрового. А на 60-й минуте Криштиану удался невероятный дальний удар с левой в девятку ворот Антони Лопеша.

Казалось, уж за полчаса (плюс 6 добавленных минут, как выяснилось потом) туринцы обязаны сподобиться еще на один гол, который выводил их в «Финал восьми». Однако суперопасных моментов они не создали. Если не считать парочки штрафных, которые Роналду исполнил не очень качественно. Вдобавок вышедший на замену Пауло Дибала покинул поле досрочно из-за рецидива травмы. В итоге «Лион» довольно легко удержал устраивовавший гостей счет 1:2. И именно этот французский клуб сыграет в четвертьфинале против «Ман Сити».

Ну а Роналду теперь отправится в Португалию не продолжать бороться за победу в ЛЧ-2019/20, а домой, настраваться на сезон-2020/21.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Ман Сити» - «Реал» - 2:1 (1:0), первый матч - 2:1
Голы: Стерлинг, 9 – 1:0. Бензема, 28 – 1:1. Жезус, 68 – 2:1.

«Ювентус» - «Лион» - 2:1 (1:1), первый матч - 0:1
Голы: Депай, 12 - с пенальти - 0:1. Роналду, 43 - с пенальти - 1:1. Роналду, 60 - 2:1.

8 августа: «Бавария» - «Челси» (первый матч - 3:0), «Барселона» - «Наполи» (1:1).

Пары 1/4 финала: 12 августа - »Аталанта» - «ПСЖ», 13 августа - «Лейпциг» - «Атлетико», 14 августа - «Барселона»/»Наполи» - «Бавария»/»Челси», 15 августа - «Ман Сити» - «Лион».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Подвиг по расписанию. «Зенит» выиграл Суперкубок РоссииСекреты химчистки салона автомобиля во время пандемииAudi анонсировала новый базовый вариант Audi e-tron 2021 годаСоболенко снялась топлесХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуМедсестры массово разделись в знак протеста
Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)
Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)
Главный еврокубок возобновился ответными матчами 1/8 финала, по итогам которых «Ювентус» и «Реал» уступили путевки в четвертьфинал соответственно «Лиону» и «Ман Сити».
08.08.2020 00:11
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги Суперкубка России, в котором чемпион выиграли у вице-чемпиона (2:1) благодаря голам Дзюбы и Оздоева.
07.08.2020 22:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
Первый матч российского футбольного сезона-2020/21 обошелся без претензий к Михаилу Вилкову, которого почему-то принято считать «прозенитовским» арбитром.
07.08.2020 22:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)
У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)
Питерский клуб вслед за чемпионатом и Кубком России выиграл еще и Суперкубок, открыв сезон-2020/21 победой над «Локомотивом» (2:1).
07.08.2020 21:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
Воспитанник «Зенита» и двукратный чемпион России в составе «Локо» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок на «ВЭБ Арене» в Москве (начало – в 19.00).
07.08.2020 11:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
Член судейского комитета РФС Сергей Мацюра рассказал об изменениях в правилах, которые вступили в силу с 1 августа и будут действовать в матче за Суперкубок России.
07.08.2020 10:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается
Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается
7 августа «Зенит» и «Локомотив» выявят в Москве обладателя Суперкубка России, а 8-го стартует чемпионат РПЛ, который все мы ждем с большой тревогой, учитывая негативный опыт доигровки предыдущего сезона.
07.08.2020 09:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
07.08.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон
У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон
В пресс-конференции, предваряющей сезон-2020/21, не принял участия президент РПЛ Сергей Прядкин.
06.08.2020 20:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Один из ведущих российских футбольных арбитров рассказал о подготовке к сезону-2020/21, стартующему 7 августа матчем за Суперкубок, на котором он сам будет работать.
06.08.2020 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика