Роналду и «Реал» покинули Лигу чемпионов в один день, а Гвардиола вышел на «Лион» (видео)

ГВАРДИОЛА ПРОТИВ ЗИДАНА: ЭПИЗОД ВТОРОЙ
Хосеп Гвардиола весной в Мадриде обыграл Зинедина Зидана (2:1), но тогда «Реал» еще не был так хорош, как летом, когда королевский клуб в эффектном стиле отобрал чемпионский титул у «Барселоны». В общем, надежды мадридцев на выход в четвертьфинал перед визитом на «Этихад» не выглядели утопией. Правда, против «Ман Сити» не мог сыграть дисквалифицированный Серхио Рамос. А это, как показало лето, чуть ли не лучший игрок «Реала»-2019/20. Рамоса заменил Эдер Милитао. Можно было ожидать ошибок от этого бразильца, а чудить начал куда более звездный чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан...
Зидану была необходима победа с минимум двумя забитыми мячами. И если в центре поля вариантов у француза было немного (Фередико Вальверде остался в запасе), то на флангах – целая россыпь. Зидан остановился на кандидатурах Эдена Азара и Родриго. Показательно, что Гарет Бэйл не попал даже в заявку – он просто отказался принимать участие в матче. Гвардиола, в свою очередь, удивил выходом Фила Фодена в линии атаки. И это при наличии Рияда Мареза, Бернардо Силвы и других звезд! При этом хозяева не могли задействовать Бенжамена Менди (дисквалификация) и Серхио Агуэро (травма).
Обе команды, кстати, презентовали форму следующего сезона. Такие метаморфозы вносит пандемия.
😎👕 ¡Hoy estamos de estreno!— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 7, 2020
✈️ F̶l̶y̶ ̶E̶m̶i̶r̶a̶t̶e̶s̶
🆕 @Emirates Fly Better#RMUCL | #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/2VnDhGkbTG
Right blues, big one tonight - lets have those team predictions! 💪— Manchester City (@ManCity) August 7, 2020
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/m7J7OIvrE0
ПОДАРОК ВАРАНА, ГОЛОВА БЕНЗЕМА
«Сити» начал встречу агрессивно и быстро заставил соперника ошибиться. Мадридцы решили выходить из обороны через короткий пас, но обрезались и подарили хозяевам гол. Варан зазевался с мячом, позволил Габриэлу Жезусу себя обобрать и выкатить Рахиму Стерлингу на пустые ворота. Отчаянный прыжок Милитао спасти ситуацию уже не мог.
Gol del Manchester City en el minuto 9 que abre la lata en el Etihad Stadium.— Carlos Argila (@argilacarlos) August 7, 2020
Al Real Madrid se le complica aún más la eliminatoria después de un error garrafal de Varane que sirve en bandeja el gol a Sterling.
Pocas maneras hay de empezar peor una remontada.#ChampionsLeague pic.twitter.com/hFDbhpejVj
Зидан - опытный еврокубковый боец. При нем «Реал» неоднократно выкручивался и не из таких переделок. Так что счет 1:3 по сумме двух встреч не выбил мадридцев из колеи. Отбив несколько атак, гости стали чаще перехватывать мяч и опасно бить по воротам Эдерсона. Особенно активна была троица Азар – Карим Бензема – Родриго. В итоге француз поучаствовал в развитии голевой атаки, которую сам же и завершил точным ударом головой.
GOOOOOOOOOAL Benzema 😍🔥— SnapGoal (@SnapGoal) August 7, 2020
Man City 1-1 Real Madrid
The match is live on @FDLM30 👌🏻😍#MCIRMA
pic.twitter.com/aQCvNgp6OS
Теперь уже всего один мяч «Реала» переводил встречу в овертайм. Хозяева занервничали. Однако в начале второго тайма умница Кевин Де Брейне вернул им уверенность, разрезав всю оборону «Реала» и выведя Стерлинга один на один с Тибо Куртуа. Эту дуэль вратарь выиграл. Но в обороне мадридцев начал полыхать пожар. Вскоре обрезался Каземиро, мяч довели опять до Стерлинга, и тот вновь не смог переиграть голкипера.
Зидан попытался переломить ход встречи за счет замен, бросил в бой Марко Асенсио, имевшего возможность первым же касанием сделать голевую Бензема. Но планы «Реала» были разбиты очередной чудовищной ошибкой Варана, неудачным кивком головы подарившего Жезусу свидание с Куртуа. Бразилец показал Стерлингу, как надо использовать верные шансы.
WE BELIEVE IN GABRIEL JESUS#MCFC | #UCL | #ManCity pic.twitter.com/F3xTuGpYd7— Man City Report 💯 (@cityreport_) August 7, 2020
Французский защитник, конечно, начудил на несколько матчей, но все же стоит признать, что «Реал» вылетел из этой Лиги чемпионов заслуженно. «Сити» задушил гостей в центре поля и создал уйму голевых моментов. Если бы не Куртуа, все могло закончиться намного раньше. Но и 2:1 в ответной игре и 4:2 по сумме - вполне комфортный результат. Теперь Гвардиола и его команда могут спокойно готовиться к «Финалу восьми», который целиком пройдет в Лиссабоне. На каждой стадии соперники будут выявлять сильнейшего в одном матче.
КРИШТИАНУ ЕДЕТ В ПОРТУГАЛИЮ НЕ НА «ФИНАЛ ВОСЬМИ», А ДОМОЙ
Многие думали, что следующим оппонентом «Сити» станет «Ювентус». Вот это была бы дуэль - Гвардиола против Роналду. Однако туринцы, несмотря на все усилия свой главной звезды, не смогли преодолеть в 1/8 финала барьер «Лиона». Роналду вылетел из Лиги чемпионов в один день с «Реалом», в составе которого четырежды выигрывал главный еврокубок (трижды - под началом Зидана).
До пандемии «Юве» уступил во Франции 0:1. Поэтому дома туринцам было нежелательно пропускать. Однако именно это и прозошло, когда «Лион» заработал пенальти, реализованный Мемфисом Депаем. До перерыва Роналду сравнял счет - также с 11-метрового. А на 60-й минуте Криштиану удался невероятный дальний удар с левой в девятку ворот Антони Лопеша.
Ronaldo in the UCL is not human pic.twitter.com/j3aAhELorA— Mitchell (@CFC_Mitchell) August 7, 2020
Казалось, уж за полчаса (плюс 6 добавленных минут, как выяснилось потом) туринцы обязаны сподобиться еще на один гол, который выводил их в «Финал восьми». Однако суперопасных моментов они не создали. Если не считать парочки штрафных, которые Роналду исполнил не очень качественно. Вдобавок вышедший на замену Пауло Дибала покинул поле досрочно из-за рецидива травмы. В итоге «Лион» довольно легко удержал устраивовавший гостей счет 1:2. И именно этот французский клуб сыграет в четвертьфинале против «Ман Сити».
Ну а Роналду теперь отправится в Португалию не продолжать бороться за победу в ЛЧ-2019/20, а домой, настраваться на сезон-2020/21.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
«Ман Сити» - «Реал» - 2:1 (1:0), первый матч - 2:1
Голы: Стерлинг, 9 – 1:0. Бензема, 28 – 1:1. Жезус, 68 – 2:1.
«Ювентус» - «Лион» - 2:1 (1:1), первый матч - 0:1
Голы: Депай, 12 - с пенальти - 0:1. Роналду, 43 - с пенальти - 1:1. Роналду, 60 - 2:1.
8 августа: «Бавария» - «Челси» (первый матч - 3:0), «Барселона» - «Наполи» (1:1).
Пары 1/4 финала: 12 августа - »Аталанта» - «ПСЖ», 13 августа - «Лейпциг» - «Атлетико», 14 августа - «Барселона»/»Наполи» - «Бавария»/»Челси», 15 августа - «Ман Сити» - «Лион».