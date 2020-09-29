«Тампа» выиграла плей-офф НХЛ, Василевский, Кучеров, Сергачев и Волков – обладатели Кубка Стэнли

«Лайтнинг» выиграли главный трофей НХЛ второй раз в истории. Первый был завоеван в 2004 году, когда «Тампа» в финале победила «Калгари» со счетом 4-3. В нынешнем розыгрыше команда Джона Купера прошла «Коламбус» (4-1), «Бостон» (4-1) и «Айлендерс» (4-2).

Таким образом, в финале Кубка Стэнли сыграли сразу семь россиян, и это повторение рекорда плей-офф-1998 между «Детройтом» и «Вашингтоном».

Обладателем Кубка Стэнли стали сразу четыре российских хоккеиста. Помимо Кучерова и Василевского, это защитник Михаил Сергачев и форвард Александр Волков, для которого шестой матч финальной серии стал дебютным в плей-офф. Большую часть сезона наш легионер провел в АХЛ в составе «Сиракьюз», а в решающей встрече заработал важное удаление, после которого Пойнт открыл счет.

Напомним, что две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был введен лигой из-за ситуации с пандемией коронавируса, и по этой причине увеличилось количество клубов, участвовавших в Кубке (24 вместо традиционных 16).

«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в шестом матче финала плей-офф «Даллас» - 2:0 и выиграв серию со счетом 4-2. Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Брэйдена Пойнта (13-я минута), которому ассистировал наш Никита Кучеров, и Блэйка Коулмана (28-я). Вратарь «Молнии» Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам, впервые сыграл на ноль в этом плей-офф НХЛ и обновил свой рекорд по победам за один розыгрыш Кубка Стэнли – 18.

Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав 34 (7+27) очка и на один балл опередив партнера по команде Пойнта. Рекорд принадлежит Евгению Малкину – 36 очков за «Питтсбург»-2009. А вот приз самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» достался шведскому защитнику «Тампы» Виктору Хедману.

Отметим также отличную игру в Кубке Стэнли-2020 российских легионеров «Далласа» - голкипера Антона Худобина и нападающих Александра Радулова и Дениса Гурьянова.

Медведев выбыл с «Ролан Гаррос» уже в первом круге

Пятая ракетка мира Даниил Медведев завершил свои выступления на «Ролан Гаррос», в четвертый раз подряд проиграв в первом круге. Россиянин в четырех сетах уступил Мартону Фучовичу – 4:6, 6:7, 6:2, 1:6. Следующим соперником венгра будет испанец Альберт Рамос.

Серия поражений Медведева на грунте перед стартом турнира длилась с апреля прошлого года и составляла пять игр. Даниил в борьбе уступил два первых сета, в третьем прибавил и сократил отставание, но развить успех не смог. Фучович в четвертом сете сразу получил преимущество и без проблем довел встречу по победы.

Черчесов вызвал на сбор 25 игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал список 25 футболистов, которые вызваны на сбор перед товарищеской игрой с командой Швеции 8 октября и матчами в рамках Лиги наций с Турцией и Венгрией – соответственно 11 и 14 октября. Из неожиданностей – появление в числе кандидатов защитника клуба второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова. По словам Черчесова, необходимость вызвать новичка возникла из-за того, что Роман Нойштедтер, который привлекался на сентябрьский сбор, не играет уже месяц.

Егор Сорокин с тех пор тоже провел только один матч за «Краснодар». Поэтому появилась вакансия для центрального защитника. Ее займет спартаковец Илья Кутепов, хорошо проявивший себя в последних матчах за клуб. Снова в обойме Далер Кузяев, который отклонил предложение «Зенита» о новом контракте и пока по-прежнему остается без клуба.

Из легионеров пропустят сбор хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук, который только начинает набирать форму после травмы, полученной перед отъездом в Италию, и полузащитник «Монако» Александр Головин – у экс-армейца не до конца зажило сухожилие. А вот испанец Денис Черышев приступил к полноценным тренировкам и прибудет в Новогорск.

Вызван в национальную команду форвард «Спартака» Александр Соболев, вокруг предыдущего вызова которого было столько шума, а динамовец Николай Комличенко на этот раз посмотрит за игрой сборной по телевизору. Тренер решил ограничиться тремя нападающими. Помимо Соболева, это Артем Дзюба и Федор Смолов, герой последнего матча «Локомотива» с ЦСКА.

Новиков наработал на увольнение из «Динамо»

«Химки» одержали первую победу в РПЛ в нынешнем сезоне – над «Динамо» – 1:0, прервав безвыигрышную серию в элитном дивизионе из 23 матчей, которая длилась более 11 лет. 24 июля 2009 года подмосковная команда дома обыграла «Амкар» – 2:0, а затем проиграла во всех 15 встречах второго круга, вылетев из премьер-лиги. С тех пор «Химки» не играли в высшем дивизионе.

Матч против бело-голубых стал дебютным для нового главного тренера химчан Игоря Черевченко. Напомним, что он сменил на этом посту Дмитрия Гунько, под руководством которого в 8 матчах «Химки» набрали всего три очка, ни разу не победив. Отставка случилась после разгромного поражения подмосковного клуба в «Краснодаре» – 2:7. Тем удивительнее, что вчера оборона хозяев не пропустила.

Во многом это произошло благодаря уверенной игре голкипера Ильи Лантратова, лучшего игрока матча. Отдал должное его мастерству наставник «Динамо» Кирилл Новиков, для которого этот матч с большой вероятностью станет последним. Сегодня он может быть уволен руководством клуба. Москвичи недавно провалились в квалификации Лиги Европы, проиграв скромному тбилисскому «Локомотиву» – 1:2 и выбыв из турнира. И вот новый конфуз в игре с аутсайдером. Динамовцы откатились после тура на девятое место, хотя отстают от третьего всего на три очка. А «Химки» после победы переместились с 15-го на 14-е, опередив на очко «Уфу».

Знарок выиграл 400-й матч в КХЛ

Олег Знарок одержал 400-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера. Случилось это в столичном дерби «Спартак» – «Динамо», в котором красно-белые взяли верх в серии буллитов – 5:4. Знарок отметил, что такие матчи надо выигрывать в основное время и поблагодарил участников пресс-конференции за напоминание о юбилее. «Я – молодец!» – подытожил олимпийский чемпион-2018.

В начале третьего периода красно-белые выигрывали 4:1, но удержать преимущество не смогли. «Динамо» потерпело первое поражение после шести побед подряд.