Рейтинг наездов. «Тотализатор» в «Ак Барсе», «нулёвый» Геркус и «бездонный» Дзюба

Из подозрительного по матчу следует отметить 4 (2+2) очка суперветерана «Ак Барса» Даниса Зарипова , который вдруг вспомнил молодость. То, что за всю игру у «СЮ» было минимум опасных моментов, что для команды нехарактерно. Также в том матче уфимцы установили антирекорд в сезоне по вбрасываниям (40,36%), блокшотам (7) и времени в атаке (9:56).

Что удивительно, многие СМИ начали делать нехорошие намеки в адрес клуба из Татарстана. Хотя, если разобраться, подозрения как раз возникают по отношению к сопернику казанцев. Человек грузил на «Ак Барс» будучи уверенным, что «Салават» обязательно проиграет. Конечно, можно предположить, что любитель ставок на крупные суммы прямо по ходу матча мог так увериться в победе «барсов» при ничейном счете, что решил рискнуть. В одном из отчетов об игре на популярном ресурсе прозвучала фраза «было заметно, что на третий отрезок встречи сил у казанцев осталось гораздо больше». Как знать, возможно, увидел это и удачливый «родственник».

По информации автора поста, ставку делал родственник одного из сотрудников «Ак Барса» и якобы явно знал, на что ставить. Имя любителя азартных игр не раскрывается, а размер ставки составлял 1,7 миллиона рублей. При этом она была сделана после первого периода при счете 1:1, что усиливает подозрения. Коэффициент составлял 2,05, выигрыш - 1,78 млн. Наличие ставки подтверждено проверочным кодом на сайте букмекера. В то же время сам источник не приводит доказательств того, что ставка была сделана родственниками кого-то из «Ак Барса».

Как утверждает канал, к недавнему матчу казанской команды с «Локомотивом» было приковано особое внимание после того, как на одном инсайдерском ресурсе появилась информация о крупной ставке на победу «Ак Барса» в матче с «Салаватом». Речь шла об игре регулярного чемпионата 17 сентября, в которой казанская команда выиграла 4:1.

Но совсем не верится, что непримиримые соперники раскатали договорняк. В Казани «Салават» не выигрывает с ноября 2017-го, так что удивительным результат точно не назовешь. Однако нарастающая критика «Ак Барса», его руководства и тренера в СМИ наводят на подозрения, что кто-то тут под кого-то копает. А неожиданная серия команды Дмитрия Квартальнова из трех поражений эти мысли усиливает.

2-е место

Ольга СМОРОДСКАЯ об Илье ГЕРКУСЕ:

Да он ноль без палки! Он пришел на отлаженную до последнего пунктика машину.

Бывшего президента «Локомотива» Смородскую задела критика со стороны Геркуса, который также посидел в кресле руководителя железнодорожников, но уже после Ольги Юрьевны. И в отличие от прекрасной дамы сделал это куда более успешно. При нем «Локо» снова стал чемпионом после кошмарного периода «царствования» Смородской.

Женщина обиделась и заявила, что Геркус оставляет после себя разруху и долги. Ну тут точно тот случай, когда подходит поговорка «Чья бы корова мычала…»

3-е место

Артем ДЗЮБА о критиках российской премьер-лиги:

Всем, кто говорит, что РПЛ дно. Достали уже отмазываться.

Капитан «Зенита» и сборной возбудился победой «Краснодара» над греческим клубом ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов, что дало «быкам» пропуск в групповой этап турнира. У России после этого стало три представителя в группах ЛЧ, чего никогда не случалось.

Со словами Дзюбы не увязываются высказывания его главного тренера. Комментируя итоги жеребьевки, которая определила «Зениту» в соперники не самых сильных из возможных оппонентов - дортмундскую «Боруссию», «Лацио» и «Брюгге», Сергей Семак заявил: «Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать, — не на том уровне наш футбол находится».

Специалист наверняка до конца жизни запомнит прошлогодний провал в ЛЧ, когда чемпион России не вышел из группы в евровесну, заняв последнее место. А потому реально оценивает сегодня свои шансы. Так что Артему стоит прислушаться к своему наставнику, опередить в группе хоть кого-нибудь, а потом можно будет говорить о «дне» с чистой совестью.

4-е место

Болельщики «Спартака» о выходе из «Фратрии»:

Просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака».

Перед матчем 10-го тура с «Зенитом» фанаты красно-белых, судя по всему, раскололись, объявив о разделении на две независимые друг от друга структуры. Обьединение Supporters group объявило о выходе из «Фратрии», объяснив данный шаг в своем заявлении:

«После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков «Фратрия». Убедительно просим представителей СМИ и многочисленных блоггеров не спекулировать на данной теме! Мы были и есть единая трибуна — с общей целью поддержки и отстаивания интересов «Спартака». Везде и всегда!».

Ну тогда зачем разделились и открыто об этом на весь мир прокричали?

5-е место

Владимир ПЛЮЩЕВ об отмене Матча звезд КХЛ:

Я к хоккею отношусь слишком серьезно, чтобы сожалеть об отмене этой клоунады.

Бывший главный тренер сборной России при этом заметил: он с пониманием относится к тому, что людям такие шоу нравятся. Правда, с каждым годом все меньше и меньше. Последний Матч звезд как раз на клоунаду был и похож, когда в кругу немногочисленных звезд развлекали публику малоизвестные широкой общественности хоккеисты.

А вот к ледовой игре Владимир Анатольевич относится уж слишком серьезно, говоря о том, что «хоккей всегда был политикой, а сегодня он политика в квадрате, и не нужно этого стесняться». 17 лет, проведенные в органах, дают о себе знать. Бывших чекистов, как известно, не бывает.