Что известно о девятом сезоне «Флэша»

Рейтинг

Если вы любите «Теорию большого взрыва», то обязаны знать, кто такой Флэш, ведь это один из любимых персонажей Шэлдона Купера. Обладающий способностью двигаться на сверхскорости герой появился на телеэкранах в 2014 году, будучи срисованным с персонажа комикса, созданного Робертом Кнайгером, Джоном Брумом и Кармином Инфантино. Ожидалось, что последним станет 8-й сезон сериала, но создателям удалось договориться с исполнителями главных ролей о съемке заключительного сезона. Рейтинги последних сезонов не радовали съемочную бригаду, но было принято решение дать последний шанс «Флэшу».

Дата выхода

Заключительный сезон будет состоять всего из 13 эпизодов, хотя самый короткий из предыдущих насчитывал минимум 18 серий. Завершение телепоказа должно закончится до премьеры полнометражного фильма о Барри Аллене, которая намечена на июнь следующего года. Обещается, что полный метр и сериал не будут сюжетно связаны.

Сюжет

Напомним, что изначально «Флэш» был построен на истории мальчишки из комиксов по имени Барри, в которую внесены небольшие изменения. Будучи еще совсем юным, главный герой становится свидетелем гибели матери от рук преступника, обладающим сверхскоростными способностями, которыми позже будет наделен и он сам. В случившемся обвиняют отца Барри, которого приговаривают к пожизненному заключению, а сам мальчуган, повзрослев, решает стать криминалистом, дабы докопаться до правды. Получив супервозможность стремительно ускоряться, Барри выходит на тропу войны со злом.

В последнем на данный момент восьмом сезоне главный герой сражается с Обратным Флэшем (Эобардом Тоуном), который намеревался устроить конец света. В девятом сезоне появится новый суперзлодей, с которым и зарубится Флэш.

Костюм

Узнаваемым обликом главный герой обязан в первую очередь своему костюму, работа над которым заняла довольно много времени. Первый вариант одежки Флэша требовал от исполнителя главной роли Гранта Гастина примерно 40 минут на переодевание. Больше всего времени уходило даже не на то, чтобы влезть в обтягивающее трико, а на маску, которая крепилась к лицу специальным гримерным клеем. Еще по ходу первого сезона удалось переделать шлем, который больше не сползал и не требовал клея, а время преображения в главного героя снизилось до 15 минут. Общий дизайн костюма при этом остался неизменным: классический красный костюм с золотым поясом и молнией и красный шлем, срывающий черты лица.

Главная роль

После показа первых серий сериала зрители и критики не пришли в восторг от работы исполнителя главной роли Гранта Гастина. Хейта в свой адрес актер собрал 8 лет назад прилично, но примерно со второй половины первого сезона отношение к нему заметно изменилось. Сегодня у него многомиллионная армия поклонников, не представляющих другого Флэша. Во многом именно для этих фанатов и было принято решение о съемках девятого сезона, хотя рейтинги в последние годы ползли вниз.