Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям

Ким Кардашьян

В 2010-м Ким стала самой высокооплачиваемой звездой на ТВ. Причиной тому стал скандал, разгоревшийся в 2006 году после того, как кадры интимных развлечений девушки с удивительными формами и рэпера Рея Джея стали достоянием общественности. Сама Ким категорически отрицала причастность к этому видео, но суд с компанией, опубликовавшей тот ролик с изюминкой, лишь подлил масла в огонь. Эта история предшествовала появлению шоу «Семейство Кардашьян», ставшего отправной точкой взлета популярности Ким и ее родственнников

Сия

«Похоже, что кто-то пытается продать мои обнаженные снимки моим же фанатам. Не тратьте деньги – вот эти кадры» - с такой подписью выложила в сеть собственные откровенные фото певица Сия Ферлер. Так уж совпало, что буквально через несколько недель вышел новый альбом певицы, который моментально стал популярным. Сама исполнительница всегда славилась скрытностью и стремлением скрыть свою личную жизнь. Журналисты заподозрили австралийку в провокации информационного шума, но публика осталась довольна.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду

Кто больше выиграл от этого союза, сказать довольно сложно, но в романтические отношения между красавицей-моделью Ириной и самым высокооплачиваемым футболистом на планете многие сразу назвали фэйком. Звездная пара появлялась на публике вместе, обнимаясь и говоря о скорой свадьбе, которая все время переносилась на более поздние сроки. Но бракосочетание так и не состоялось.

После того, как модель и португальский футбольный гений разбежались, пошли разговоры о нетрадиционной ориентации спортсмена, которые официально так и не получили опровержения. Ирина же сошлась и родила от актера Брэдли Купера и ее предпочтения не вызывают сомнений.

Джиган и брови

Вся страна обсуждала загул рэпера, когда в феврале 2020 года у него родился сын. Исполнитель гулял на широкую ногу, меняя компании и локации, а апофеозом этой гульбы стали сбритые брови, которые обсуждали всем миром. Бурные отмечания обернулись заявлением супруги музыканта Оксаны Самойловой о скором разводе, после чего Джигану пришлось приложить массу усилий, чтобы вымолить прощение и сохранить семью. Публика пожалела рэпера и на ура восприняла его воссоединение с женой, что пошло на пользу имиджу артиста.

Моргенштерн и премия

Рэпер Моргенштерн устроил склоку на вручении премии Муз-ТВ, когда награду «певец года», которую Алишер был намерен получить, вручили Артуру Пирожкову (он же Александр Ревва). Сначала Млорген, прибывший на церемонию в инвалидной коляске, полаялся с ведущей мероприятия Ксенией Собчак, а затем предложил ее соведущему – Дмитрию Нагиеву – провести голосование прямо в зале, чтобы подтвердить легитимность выбора победителя. Моргенштенру на встречу не пошли, а сам рэпер пожелал победившему Ревве подавиться своей «тарелкой», которая вручается победителям номинаций. Ситуация была воспринята публикой крайне неоднозначно, но подавляющее большинство любителей музыки встали на сторону Моргена, не желая мириться с тем фактом, что лучшим певцом страны является Артур Пирожков.