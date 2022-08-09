Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям

Для того, чтобы дать новый толчок развитию своей карьеры, угасающие звезды готовы на многое. Кто-то соглашается на фиктивный брак, а кто-то эпатирует публику по максимуму, стремясь попасть в топ новостных поисковиков. Иногда, подобные попытки получаются довольно успешными. Рассказываем о тех, кто попал точно в цель.
Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям
09 августа 2022 22:07
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Соцсети Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

В 2010-м Ким стала самой высокооплачиваемой звездой на ТВ. Причиной тому стал скандал, разгоревшийся в 2006 году после того, как кадры интимных развлечений девушки с удивительными формами и рэпера Рея Джея стали достоянием общественности. Сама Ким категорически отрицала причастность к этому видео, но суд с компанией, опубликовавшей тот ролик с изюминкой, лишь подлил масла в огонь. Эта история предшествовала появлению шоу «Семейство Кардашьян», ставшего отправной точкой взлета популярности Ким и ее родственнников

Сия

«Похоже, что кто-то пытается продать мои обнаженные снимки моим же фанатам. Не тратьте деньги – вот эти кадры» - с такой подписью выложила в сеть собственные откровенные фото певица Сия Ферлер. Так уж совпало, что буквально через несколько недель вышел новый альбом певицы, который моментально стал популярным. Сама исполнительница всегда славилась скрытностью и стремлением скрыть свою личную жизнь. Журналисты заподозрили австралийку в провокации информационного шума, но публика осталась довольна.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду

Кто больше выиграл от этого союза, сказать довольно сложно, но в романтические отношения между красавицей-моделью Ириной и самым высокооплачиваемым футболистом на планете многие сразу назвали фэйком. Звездная пара появлялась на публике вместе, обнимаясь и говоря о скорой свадьбе, которая все время переносилась на более поздние сроки. Но бракосочетание так и не состоялось.

После того, как модель и португальский футбольный гений разбежались, пошли разговоры о нетрадиционной ориентации спортсмена, которые официально так и не получили опровержения. Ирина же сошлась и родила от актера Брэдли Купера и ее предпочтения не вызывают сомнений.

Джиган и брови

Вся страна обсуждала загул рэпера, когда в феврале 2020 года у него родился сын. Исполнитель гулял на широкую ногу, меняя компании и локации, а апофеозом этой гульбы стали сбритые брови, которые обсуждали всем миром. Бурные отмечания обернулись заявлением супруги музыканта Оксаны Самойловой о скором разводе, после чего Джигану пришлось приложить массу усилий, чтобы вымолить прощение и сохранить семью. Публика пожалела рэпера и на ура восприняла его воссоединение с женой, что пошло на пользу имиджу артиста.

Моргенштерн и премия

Рэпер Моргенштерн устроил склоку на вручении премии Муз-ТВ, когда награду «певец года», которую Алишер был намерен получить, вручили Артуру Пирожкову (он же Александр Ревва). Сначала Млорген, прибывший на церемонию в инвалидной коляске, полаялся с ведущей мероприятия Ксенией Собчак, а затем предложил ее соведущему – Дмитрию Нагиеву – провести голосование прямо в зале, чтобы подтвердить легитимность выбора победителя. Моргенштенру на встречу не пошли, а сам рэпер пожелал победившему Ревве подавиться своей «тарелкой», которая вручается победителям номинаций. Ситуация была воспринята публикой крайне неоднозначно, но подавляющее большинство любителей музыки встали на сторону Моргена, не желая мириться с тем фактом, что лучшим певцом страны является Артур Пирожков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Топ-10 напитков для летнего зноя
Топ-10 напитков для летнего зноя
Охладиться в жаркий летний день можно и газировкой, и любимым многими пивом, и просто водой из под крана, но, если вы хотите сделать этот процесс не только полезным, но и эстетически красивым, предлагаем вашему вниманию самые популярные коктейли, для приготовления которых не понадобятся диковинные ингредиенты.
09.08.2022 22:32
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Топ-10 электросамокатов для города
Топ-10 электросамокатов для города
Сегодня в городе на самокате можно встретить не только школьников и студентов, но и солидных мужчин в классических костюмах, выбравших подобное средство передвижения, как наиболее удобное для перемещений по улицам. Да и дамы не отстают, все чаще выбирая самокат, как наиболее удобный транспорт. Представляем вашему вниманию 10 самых крутых самокатов, рассчитанных не только на детей, но и на взрослых.
09.08.2022 22:24
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Топ-10 удачных экранизаций компьютерных игр
Топ-10 удачных экранизаций компьютерных игр
Случается, что компьютерная игра становится отличной базой для фильма, а, бывает, что это кино становится даже более популярным, чем игрушка. Рассказываем о самых успешных экранизациях, заставившх геймеров сменить джойстики на пульт от телевизора.
09.08.2022 22:21
Хроника
автор: Александр Стрельцов
От проекта до реализации: самые удачные бизнес-проекты знаменитостей
От проекта до реализации: самые удачные бизнес-проекты знаменитостей
Довольно часто звезды шоу-биза становятся успешны и в предпринимательской деятельности. Кто-то создает собственную линию одежды, кто-то открывает сеть ресторанов, а кто-то придумывает куда более оригинальные идеи, набивающие его кошелек. Рассказываем о самых успешных и интересных проектах.
09.08.2022 22:12
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям
Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям
Для того, чтобы дать новый толчок развитию своей карьеры, угасающие звезды готовы на многое. Кто-то соглашается на фиктивный брак, а кто-то эпатирует публику по максимуму, стремясь попасть в топ новостных поисковиков. Иногда, подобные попытки получаются довольно успешными. Рассказываем о тех, кто попал точно в цель.
09.08.2022 22:07
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Звездные романы Сильвестра Сталлоне
Звездные романы Сильвестра Сталлоне
За спиной у 76-летнего актера не только роли в легендарных «Рэмбо», «Рокки» и еще целой россыпи блокбастеров, но и огромное количество романов, которые темпераментный сицилиец крутил с младых ногтей.
05.08.2022 22:44
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки» Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
05.08.2022 22:37
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Самый быстрый герой комиксов Барри Аллен возвращается на экраны. В сентябре начинаются съемки девятого сезона «Флэша», который должен стать заключительным в рассказе о сверхскоростном герое.
05.08.2022 22:35
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
04.08.2022 18:08
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Самый быстрый герой комиксов Барри Аллен возвращается на экраны. В сентябре начинаются съемки девятого сезона «Флэша», который должен стать заключительным в рассказе о сверхскоростном герое.
04.08.2022 18:05
Хроника
автор: Александр Стрельцов
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика