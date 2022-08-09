От проекта до реализации: самые удачные бизнес-проекты знаменитостей

Криптобузова

Получившая небывалую известность благодаря участию в шоу «Дом-2» теледива Ольга Бузова довольно быстро поняла, что ограничиваться исключительно гонорарами за съемки на ТВ не стоит. Ольга, еще будучи женой футболиста Дмитрия Тарасова, совместно с итальянскими партнерами создала сеть магазинов одежды, лично создавая модели для коллекций. И пусть бизнес толком так и не заработал, это начинание позволило Бузовой создать собственный бренд.

Помимо этого Ольга открывала ресторан здорового питания, писала книги и даже создала собственную криптовалюту. Успешно монетизировать ей пока удается больше собственную активность в соцсетях и певческую деятельность, но, не сомневайтесь, Бузова еще удивит нас в самых разных областях бизнеса.

Тимати

Рэпер относительно недавно покинул лэйбл «Блэк Стар», который сам некогда и организовал, но Тимур Юнусов сохранил за собой контроль над бизнесом, который помимо продюсерской компании и студии звукозаписи включает себя многочисленные бургерные, барбершопы, магазины одежды и прочие способы не самого хитрого заработка.

Мэджик Джонсон

Один из самых выдающихся баскетболистов в мировой истории своему внушительному состоянию, которое составляет по разным оценкам свыше миллиарда долларов, обязан в первую очередь не игровой карьере, а чуйке в бизнесе, позволившей ему многократно преумножить заработанное на спортивной площадке. Его инвестиционная компания вкладывалась в такие бренды как Starbucks, сотрудничала с Sony, приобретала акции (примерно 5%) баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», владела сетью кинотеатров, насчитывающей множество заведений по всей стране, поучаствует в открытие сети фитнесс-клубов, запускала собственный кабельный телеканал и стала совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс».

Канье Уэст

У одного из самых популярных рэперов в мире далеко не все бизнес-проекты оказываются удачными. Уэст вкладывался в сеть закусочных в Чикаго, но быстро охладел к этому начинанию и продал свою долю. А вот в мире моды, где у Канье несколько линий одежды и обуви, дела идут куда лучше.

Арнольд Шварценеггер

Свои первые миллионы Арни заработал еще до пришедшей к нему после знаковых ролей известности. Финансовый успех Терминатору принесло производство кирпича. Затем была служба доставки спортивных товаров, недвижимость, собственный кинофестиваль и кинокомпания. Главной же промашкой Железного Арни стало участие в проекте сети ресторанов «Планета Голливуд», в которую Шварценеггер вписался вместе с Сильвестром Сталлоне, Брюсом Уиллисом и Деми Мур. Впрочем, Арнольд довольно быстро вышел из этого проекта и избежал серьезных потерь.