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Топ-10 удачных экранизаций компьютерных игр

Случается, что компьютерная игра становится отличной базой для фильма, а, бывает, что это кино становится даже более популярным, чем игрушка. Рассказываем о самых успешных экранизациях, заставившх геймеров сменить джойстики на пульт от телевизора.
Топ-10 удачных экранизаций компьютерных игр
09 августа 2022 22:21
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Википедия

Смертельная битва

Первый «Mortal Kombat» стал культовым для игроков и зрителей своего поколения. Экранизация файтера вышла довольно успешно и собрала порядка 120 000 000 долларов при общем бюджете картины в 20 000 0 А вот вторая часть в прокате была не столь успешной, пусть и не абсолютно провальной. Потеря большого количества любимых геймерами персонажей заметно снизила доход картины, собравшей столько же, как и предыдущая, но стоившей около 50 000 000.

Принц Перси: пески времени

Одна из самых дорогих экранизаций игр в истории, в основу которой положена легендарная игрушка, доступная геймерам еще до эпохи появлений игровых консолей. Бюджет фильма превысил 200 000 000 долларов, а продюсером проекта стал Джерри Брукхаймер, работавший над сагой «Пираты Карибского моря»

Super Mario Bros

Экранизацию бродилки о двух братьях-водопроводчиках одни сочли откровенно провальной, а другие называют культовой. Фильм, вышедший в 1993 году, некоторые пересматривают с ностальгией до сих пор, а другие никак не могут забыть.

Варкрафт

Знаменитая рубилка, экранизация которой не провалилась лишь благодаря китайским зрителям, повалившим в кино на этот фильм. Снято красиво и здорово, но, если отталкиваться от вложений, ждать можно было и большего.

Лара Крофт

Поклонники игры были в восторге, когда их любимую героиню сыграла красавица Анджелина Джоли. Вникать в суть происходящего на экране не обязательно, ведь можно просто наблюдать, как голливудская дива скачет, дерется и стреляет. Чуть позже была и вторая часть, а потом вышел и ремейк, где главную роль сыграла уже Алисия Викандер.

Обитель зла

Фильм с Милой Йовович в главной роли, безжалостно изничтожающей зомби, нашел своего зрителя и не стал провальным в прокате, но критиками был принят в штыки. Все последующие кино-издания ждала схожая судьба. Не шедевр, но для расширения кругозора к просмотру обязательна хотя бы одна, причем любая, часть.

Angry Birds

История о сердитых птичках и хитрых свиньях покорила владельцев смартфонов и планшетов и не удивительно, что со временем вышла и киноверсия. Шутки плоские, сюжет банален и интересен может быть разве что дошкольникам, но свою аудиторию картина нашла и собрала в прокате свыше 350 000 000 долларов при бюджете чуть за 70 000 000.

Сайлент Хилл

Знаменитая страшилка, экранизация которой, похоже, по популярности переплюнула игру. При затратах на съемки в 50 000 000 долларов кассовые сборы составили свыше 100 000 0 Жуткая история, которую надо не слушать, а пережить с джойстиком в руках или у экрана.

Need for Speed

Что общего у легендарной игры и ее экранизации, с первого раза и не скажешь. Красивые тачки, на которых разъезжают главные герои – вот и все. Впрочем, создатели фильма свой кусок пирога с рынка увели. На фоне популярности гремевшего тогда «Форсажа» и узнаваемости игрового бренда картина оказалась довольно успешна в прокате и собрала 200 000 000 долларов, что втрое превысило затраты.

Дум

Легендарная бродилка-шутер на экране не зашла, но не сказать, что фильм получился слабым. Просто дотянуть до уровня игрушки, покорившей сердца и умы нескольких поколений геймеров, как и в случае с «Братьями Марио», изначально было затруднительно. Главные роли сыграли такие звезды как Дуэйн Джонсон, Карл Урбан и Розамунд Пайк, но в прокате случился провал – собрано 55 000 000 долларов, что даже не покрыло затрат в 60 000 000.

источник: «Советский спорт»
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