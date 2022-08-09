Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Топ-10 электросамокатов для города

Сегодня в городе на самокате можно встретить не только школьников и студентов, но и солидных мужчин в классических костюмах, выбравших подобное средство передвижения, как наиболее удобное для перемещений по улицам. Да и дамы не отстают, все чаще выбирая самокат, как наиболее удобный транспорт. Представляем вашему вниманию 10 самых крутых самокатов, рассчитанных не только на детей, но и на взрослых.
Топ-10 электросамокатов для города
09 августа 2022 22:24
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Википедия

Neoline T28

Да, ценник не самый гуманный, но примерно за 50 000 рублей вы получаете симпатичный самокат, у которого провода не торчат в разные стороны. На нем вы сможете проехать без подзарядки около 40 км, развивая максимальную скорость 32 км/ч.

Повышенный клиренс 14 см превращает этот самокат в настоящий внедорожник в своем классе. Обычно клиренс у самокатов составляет 7-8 см, а этот расположен над трассой на высоте сопоставимой, скажем, с БМВ 3-й серии, что позволит вам не только без затруднений преодолевать препятствия, вроде бордюров и «лежачих полицейских», но и без проблем отправиться на своем двухколесном друге на прогулку в лес.

Uscooters Booster Sport

Главным плюсом этой модели является легкий и прочный корпус, который позволяет развивать скорость до 35 км/ч, а батарея Samsung обеспечивает запас хода примерно в 32 километра. Цена не самая доступная – примерно 65 000 рублей, но соотношение цена/качества в этом сегменте одна из лучших.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Если ваш вес не превышает 100 килограмм и вы не заморачиваетесь на пределе скорости, то этот вариант для города представляется одним из наиболее приоритетных. Запас хода без подзарядки составляет 30 км, а максимальная скорость колеблется в районе 25 км/ч. Имеется специальная панель управления и двойная система торможения, очень полезная в первую очередь для не самых опытных самокатчиков. Цена не должна превышать 30 000 рублей, а бонусом покупателю станет возможность управления через мобильное приложение, пусть со смартфоном не всегда удается синхронизироваться с первого раза.

Ninebot KickScooter Max G30P

Время полной зарядки этой модели составляет примерно 7,5 часов, что несколько превышает показатели конкурентов, но обусловлено это запасом хода в 50 км, чем может похвастать редкий представитель этого класса. За 55 000 рублей вы получите транспортное средство, способное разгоняться до 30 км/ч и готовый к легкому бездорожью, преодолевать которое позволяют колеса, готовые к подъемам в 20 градусов.

Artway X9

Не самая дорогая, но крайне удачная модель, на которой вы сможете проехать 25 за час, не пользуясь подзарядкой. Нагрузка – до 100 кг, вес не превышает и 13 кг, а система «Super folding» предотвращает возникновения люфта руля, часто расстраивающего владельцев самокатов. И все это примерно за 20 000 рублей.

Yamato PES 0809 Pro

Принципиальных отличий с одноклассниками почти нет. Пробег на одном заряде примерно 35 км, да и максимальная скорость не будоражит ум. Зато на этом самокате, который обойдется вам примерно в 25 000 рублей, спокойно может раскатывать и владелец до 120 кг. Само транспортное средство довольно легкое, а барабанная тормозная система способна практически мгновенно остановить оба колеса.

Voyager MX4

Еще один вариант, подходящий тем, чей вес превышает 100 кг. Ценник чуть за 30 000 рублей, 30 км без подзарядки и максимальная скорость в районе 23 км/ч. Приятным бонусом станут надувные колеса диаметром 254 мм, обеспечивающие хорошую проходимость на разных видах дорожного покрытия и даже бездорожье.

Xiaomi Mijia M365 Pro

Сразу 6 индикаторов, размещенные на рулевой стойке, помогают вам управлять этим самокатом. Есть и помощник, который сообщит о неисправности транспортного средства. Полный цикл зарядки займет примерно 8 часов, но и проехать после этого можно будет до 45 км на максимальной скорости 25 км/ч.

Kugoo M2 Pro

Не самая свежая, но отлично зарекомендовавшая себя модель. Грузоподъемность до 120 кг, максимальная скорость – 35 км/ч, а современная батарея позволяет проехать без подзарядки достойные 55 км. И все это примерно за 30 000 рублей.

Ultron X3

А вот и наш король. Максимальная нагрузка – 150 кг, пробег без подзаряда – 95 км, максимальная скорость – 85 км/ч. Да, ценник кусается (около 200 000 рублей), но высокая цена обусловлена не только впечатляющими техническими характеристиками, но и качеством сборки и материалов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Топ-10 напитков для летнего зноя
Топ-10 напитков для летнего зноя
Охладиться в жаркий летний день можно и газировкой, и любимым многими пивом, и просто водой из под крана, но, если вы хотите сделать этот процесс не только полезным, но и эстетически красивым, предлагаем вашему вниманию самые популярные коктейли, для приготовления которых не понадобятся диковинные ингредиенты.
09.08.2022 22:32
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Топ-10 электросамокатов для города
Топ-10 электросамокатов для города
Сегодня в городе на самокате можно встретить не только школьников и студентов, но и солидных мужчин в классических костюмах, выбравших подобное средство передвижения, как наиболее удобное для перемещений по улицам. Да и дамы не отстают, все чаще выбирая самокат, как наиболее удобный транспорт. Представляем вашему вниманию 10 самых крутых самокатов, рассчитанных не только на детей, но и на взрослых.
09.08.2022 22:24
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Топ-10 удачных экранизаций компьютерных игр
Топ-10 удачных экранизаций компьютерных игр
Случается, что компьютерная игра становится отличной базой для фильма, а, бывает, что это кино становится даже более популярным, чем игрушка. Рассказываем о самых успешных экранизациях, заставившх геймеров сменить джойстики на пульт от телевизора.
09.08.2022 22:21
Хроника
автор: Александр Стрельцов
От проекта до реализации: самые удачные бизнес-проекты знаменитостей
От проекта до реализации: самые удачные бизнес-проекты знаменитостей
Довольно часто звезды шоу-биза становятся успешны и в предпринимательской деятельности. Кто-то создает собственную линию одежды, кто-то открывает сеть ресторанов, а кто-то придумывает куда более оригинальные идеи, набивающие его кошелек. Рассказываем о самых успешных и интересных проектах.
09.08.2022 22:12
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям
Кризисный пиар звезд: какие громкие скандалы только сыграли на руку актерам и исполнителям
Для того, чтобы дать новый толчок развитию своей карьеры, угасающие звезды готовы на многое. Кто-то соглашается на фиктивный брак, а кто-то эпатирует публику по максимуму, стремясь попасть в топ новостных поисковиков. Иногда, подобные попытки получаются довольно успешными. Рассказываем о тех, кто попал точно в цель.
09.08.2022 22:07
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Звездные романы Сильвестра Сталлоне
Звездные романы Сильвестра Сталлоне
За спиной у 76-летнего актера не только роли в легендарных «Рэмбо», «Рокки» и еще целой россыпи блокбастеров, но и огромное количество романов, которые темпераментный сицилиец крутил с младых ногтей.
05.08.2022 22:44
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки» Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
05.08.2022 22:37
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Самый быстрый герой комиксов Барри Аллен возвращается на экраны. В сентябре начинаются съемки девятого сезона «Флэша», который должен стать заключительным в рассказе о сверхскоростном герое.
05.08.2022 22:35
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Интересные факты о сериале «Отчаянные домохозяйки»
Даже если вы никогда не смотрели, то точно слышали название сериала «Отчаянные домохозяйки». 10 лет назад состоялся показ финальной серии, а премьера американской многосерийной трагикомедии случилась еще в октябре 2004 года. У сериала образовалась настоящая армия поклонников, а многие персонажи стали гротеском. Вспоминаем интересные факты о культовом сериале.
04.08.2022 18:08
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Что известно о девятом сезоне «Флэша»
Самый быстрый герой комиксов Барри Аллен возвращается на экраны. В сентябре начинаются съемки девятого сезона «Флэша», который должен стать заключительным в рассказе о сверхскоростном герое.
04.08.2022 18:05
Хроника
автор: Александр Стрельцов
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика