Топ-10 электросамокатов для города

Neoline T28

Да, ценник не самый гуманный, но примерно за 50 000 рублей вы получаете симпатичный самокат, у которого провода не торчат в разные стороны. На нем вы сможете проехать без подзарядки около 40 км, развивая максимальную скорость 32 км/ч.

Повышенный клиренс 14 см превращает этот самокат в настоящий внедорожник в своем классе. Обычно клиренс у самокатов составляет 7-8 см, а этот расположен над трассой на высоте сопоставимой, скажем, с БМВ 3-й серии, что позволит вам не только без затруднений преодолевать препятствия, вроде бордюров и «лежачих полицейских», но и без проблем отправиться на своем двухколесном друге на прогулку в лес.

Uscooters Booster Sport

Главным плюсом этой модели является легкий и прочный корпус, который позволяет развивать скорость до 35 км/ч, а батарея Samsung обеспечивает запас хода примерно в 32 километра. Цена не самая доступная – примерно 65 000 рублей, но соотношение цена/качества в этом сегменте одна из лучших.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Если ваш вес не превышает 100 килограмм и вы не заморачиваетесь на пределе скорости, то этот вариант для города представляется одним из наиболее приоритетных. Запас хода без подзарядки составляет 30 км, а максимальная скорость колеблется в районе 25 км/ч. Имеется специальная панель управления и двойная система торможения, очень полезная в первую очередь для не самых опытных самокатчиков. Цена не должна превышать 30 000 рублей, а бонусом покупателю станет возможность управления через мобильное приложение, пусть со смартфоном не всегда удается синхронизироваться с первого раза.

Ninebot KickScooter Max G30P

Время полной зарядки этой модели составляет примерно 7,5 часов, что несколько превышает показатели конкурентов, но обусловлено это запасом хода в 50 км, чем может похвастать редкий представитель этого класса. За 55 000 рублей вы получите транспортное средство, способное разгоняться до 30 км/ч и готовый к легкому бездорожью, преодолевать которое позволяют колеса, готовые к подъемам в 20 градусов.

Artway X9

Не самая дорогая, но крайне удачная модель, на которой вы сможете проехать 25 за час, не пользуясь подзарядкой. Нагрузка – до 100 кг, вес не превышает и 13 кг, а система «Super folding» предотвращает возникновения люфта руля, часто расстраивающего владельцев самокатов. И все это примерно за 20 000 рублей.

Yamato PES 0809 Pro

Принципиальных отличий с одноклассниками почти нет. Пробег на одном заряде примерно 35 км, да и максимальная скорость не будоражит ум. Зато на этом самокате, который обойдется вам примерно в 25 000 рублей, спокойно может раскатывать и владелец до 120 кг. Само транспортное средство довольно легкое, а барабанная тормозная система способна практически мгновенно остановить оба колеса.

Voyager MX4

Еще один вариант, подходящий тем, чей вес превышает 100 кг. Ценник чуть за 30 000 рублей, 30 км без подзарядки и максимальная скорость в районе 23 км/ч. Приятным бонусом станут надувные колеса диаметром 254 мм, обеспечивающие хорошую проходимость на разных видах дорожного покрытия и даже бездорожье.

Xiaomi Mijia M365 Pro

Сразу 6 индикаторов, размещенные на рулевой стойке, помогают вам управлять этим самокатом. Есть и помощник, который сообщит о неисправности транспортного средства. Полный цикл зарядки займет примерно 8 часов, но и проехать после этого можно будет до 45 км на максимальной скорости 25 км/ч.

Kugoo M2 Pro

Не самая свежая, но отлично зарекомендовавшая себя модель. Грузоподъемность до 120 кг, максимальная скорость – 35 км/ч, а современная батарея позволяет проехать без подзарядки достойные 55 км. И все это примерно за 30 000 рублей.

Ultron X3

А вот и наш король. Максимальная нагрузка – 150 кг, пробег без подзаряда – 95 км, максимальная скорость – 85 км/ч. Да, ценник кусается (около 200 000 рублей), но высокая цена обусловлена не только впечатляющими техническими характеристиками, но и качеством сборки и материалов.