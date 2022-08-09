Топ-10 напитков для летнего зноя

Мохито

Простенько и со вкусом, но, как известно, все гениальное просто. Сок лайма, немного сахара, несколько листьев мяты, белый ром и содовая – вот и все компоненты, смешивать которые необходимо по вкусу. Пожалуй, самый распространенный летний коктейль в мире, который можно исполнить и в безалкогольном варианте.

Маргартита

Один из самых известных коктейлей на планете, способный поднять настроение и божрость духа в любое время года. Текила, апельсиновый ликер и сок лайма. Добавьте лед и украсьте кусочком лайма – готово.

Сангрия

Столь любимый в южных странах слабоалкогольный напиток, который ближе к домашнему столовому вину, чем к коктейлям, но способен очаровать своим вкусом. Вас понадобиться красное столовое вино, коньяк, апельсиновый сок, тоник. Пропорции, как и в любых других коктейлях, выбирайте сами – здесь нет жестких рамок. Добавьте апельсиновые дольки, яблоки, или любые другие имеющиеся под рукой фрукты, не жалейте льда – вот и готова ваша Сангрия.

Май Тай

Здесь придется немного постараться. Смешиваем темный ром, ликер Кюрасао любого цвета, свежевыжатый сок лайма, миндальный сироп. Самым сложным ингредиентом является сироп из карамели, для приготовления которого необходимо отварить сахар в воде в пропорции 2:1 до полного растворения. На 200 гр напитка понадобиться примерно 1,5 чайной ложки такого сиропа.

Дайкири

Приготовить совсем просто, главное – правильно соблюдать последовательность действий. В шейкере перемешиваем сахар и сок лайма, пока первый из компонентов полностью не раствориться. Добавляем ром и лед, украшаем лаймом.

Апероль шприц

Столь популярный в последние лет 10 коктейль быстро стал одним из самых востребованных и в барах, и в домашних условиях. Проще – только пиво с водкой, но там нет такого изящества и легкости. Сухое шампанское (специалисты настаивают, что это должен быть не просто брют, а просеко) в пропорциях 2/1 смешивается с содовой. Добавляем для красоты дольку апельсина и наслаждаемся.

Джин Рики

Знакомы компоненты: джин, содовая, сок выжатого лайма. Размешиваем два первых компонента в пропорции 3/2, добавляем сок и лед и чувствуем себя настоящим барменом из Малибу. Кстати, коктейлей с присутствием одноименного ликера довольно много, но мы о местности.

Кайпринья

Совсем просто, пусть и понадобиться добавить малость фантазии. Не самые трудолюбивые бразильцы придумали свою «Сангрию», которую попивают каждый день. Рецепт, как и у пиццы, может варьироваться и зависит от того, что есть у вавс под рукой. В идеале пригодиться кашаса (эдакий самогон из сахарного тросника), лайм и лед. Но кайшасу запросто можно заменить на любой крепкий и прозрачный напиток, даже на чачу.

Хайбол

Здесь у вас, как у бармена, есть простор для творчества. Основу коктейля составляет ликер, выбираемый по вкусу. Добавляем содовую в соотношение 3/2 – здравствуй, Хайбол.

Том Коллинз

Для порции в 150 мл в стакане размешиваем чайную ложку сахара в 40 мл лимонного сока до полного растворения. Добавляем 40 мл джина и украшаем все дольками грепфрута.