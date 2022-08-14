5 эффективных упражнений для дряблого живота

Планка со втягиванием живота

Крайне популярное и эффективное упражнение, работающее на все группы заинтересованных мышц. Держа спину максимально прямо, встаем в упор лежа. При глубоком вдохе втягиваем живот и скругляем спину. После этого принимаем исходное положение. Количество повторений зависит от вашей готовности. Больше, чем получается, делать не надо. Перенагрузка может быть даже вредна.

Создаем вакуум

Стоя и желательно на голодный желудок делаем несколько свободных вдохов и выдохов, а затем выпускаем весь воздух через нос. Обязательно стоит задержать дыхание хотя бы на несколько секунд, после чего необходимо максимально втянуть живот и напрячь мышцы живота. Терпим, выдыхаем и расслабляемся. С количеством повторов определяемся по готовности организма к продолжению. Упражнение противопоказано при беременности, грыжах и сердечных патологиях.

Мостик

Классическое упражнение, которое работает не только на мышцы живота, но и на спину. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, ступни стоят на полу. Тазом делаем круговые движения, меняя стороны. Прижимая поясницу к полу, делаем вдох, а приподнимая – выдох.

Струна

Лежа на спине, согните руки и положите их на затылок. Приподнимайте грудную клетку, напрягая пресс, при этом поясница должна касаться пола. Не спешите. Повторения этого упражнения не требуют высокой скорости. Главное, чтобы все мышцы пресса были напряжены.

Скала

Встаньте в планку на прямых руках. Подтягиваем правое колено к правому локтю, стараясь не опускать таз к полу, а ягодицы не поднимать высоко вверх. Упражнение выполняется поочередно на каждую ногу.