Анна Кикина и главные космонавты: кто еще покорял космос

Юрий Гагарин

Первый человек в космосе налетал на своей ракете 1 час и 48 минут и благополучно приземлился в Энгельсе (радом с городом Саратов). Его подвиг, а иначе стремление пожертвовать собственной жизнью не назвать, впечатлил жителей планеты, а СССР сделал первопроходцем в космическом пространстве. Гагарин стал всемирной знаменитостью и даже брендом, который до сих пор актуален.

Герман Титов

Герман Степанович стал первым человеком, совершившим длительный космический полет, длившийся больше суток. За свой подвиг Титов был удостоен звания героя Советского союза. Именно он являлся дублером Юрия Гагарина при запуске «Востока».

Андриян Николаев

Стал первым космонавтом, в ходе полета отдавшегося невесомости. Его предшественники неизменно были пристегнуты к креслу, а он свободно парил в корабле. Срвершил два полета, первый из которых был одиночным, и продолжался больше 4 суток, а второйв паре с Виталием Севастьяновым, длившимся 18 суток. Оба полета стали рекордными на тот момент.

Валентина Терешкова

Первая женщина, отправившаяся в космос. 16 июня 1963 года она покорила космос на корабле «Восток-6». Ее позывной – «Чайка» - стал символом не только для покорителей неизведанного, но и для всех женщин на планете Земля.

Павел Попович

С позывным «Беркут» он стал командиром космического корабля «Союз-14». Дважды Герой Советского Союза стал первым, кто принял участие в групповом полете пилотируемых кораблей, в ходне которого впервые впервые была установлена связь между кораблями в космосе.