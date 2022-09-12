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Кобзон в бронзе и другие московские памятники

В Оружейном переулке, недалеко от монумента Калашникову, был торжественно открыт памятник Иосифу Кобзону – знаменитому отечественному певцу, ушедшему из жизни 5 лет назад. Автором проекта стал известный скульптор Александр Руковишников. У монументальной композиции, на которой Иосиф Давыдович изображен с микрофоном в руках, будут не только возлагаться цветы, но и происходить встречи «у Кобзона». Рассказываем о самых известных московских памятниках.
Кобзон в бронзе и другие московские памятники
12 сентября 2022 11:39
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Соцсети

Александр Пушкин

Легендарное место «у Пушкина» назначали для встречи миллионы московских пар. Памятник расположен в самом центре на Страстной площади, позже переименованной в Пушкинскую. В руке, отведенной за спину, у Александра Сергеевича шляпа, а сам он имеет задумчивый вид, видимо, размышляя над новым гениальным произведением.

Владимир Высоцкий

Памятник легендарному музыканту находится совсем рядом с пушкинским – на Страстном бульваре, где он был установлен в 1995 году. Широко раскинув руки Владимир Семенович стоит в непосредственной близости от Петровских ворот – в том самом месте, где по заверениям самого Высоцкого при жизни, ему бы никогда не поставили памятник.

Юрий Никулин

Один из самых узнаваемых артистов советской эпохи запечатлен Александром Рукавишниковым в кабриолете у цирка на Цветном бульваре, который носит имя Юрия Никулина. Сама фигура Никулина была отлита в Росси, а во автомобиль итальянского производства. Изначально монумент планировалось установить на проезжую часть, но согласовать это с правоохранительными органами не удалось.

Юрий Долгорукий

Аккурат напротив мерии на Тверской площади на коне восседает основатель Москвы Юрий Долгорукий. Доподлинно неизвестно, как выглядел князь, так что авторская группа скульпторов Орлов-Штамм-Антропова изобразила его могучим богатырем. Окончательный вариант монумента утверждал лично Сталин, который даже внес в проект собственные правки.

Юрий Гагарин

Титановая стела высотой в 10 метров, пиком которой является раскинувший в стороны руки первый космонавт в истории планеты, стремящийся ввысь, расположен на Гагаринской площади в центре столицы. У основания скульптуры установлена копия корабля «Восток», на которой Юрий Алексеевич и совершил свой первый полет в космос в 1961 году.

источник: «Советский спорт»
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