Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МОК Рогге

Президент РФ Владимир Путин направил выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Международного олимпийского комитета.

«Президент направил телеграмму господину Баху, где выразил соболезнования в связи с кончиной его предшественника, господина Рогге», - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, что 29 августа Рогге скончался на 80-м году жизни. Бельгийкий спортивный функционер возглавлял МОК с 2001 года по 2013 годы.

Добавим, что Рогге был избран президентом организации в 2001 году на 112-й сессии, которая состоялась в Москве.