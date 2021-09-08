Сегодня, 8 сентября, в Казани на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялось пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях». Участники заседания обсудили достижение национальной цели – вовлечение 70% граждан России к 2030 году в систематические занятия спортом с помощью объединения ресурсов государства, НКО и бизнеса.

С приветственным словом к участникам Форума обратился по видеосвязи Президент Российской Федерации Владимир Путин. «С самого начала Форум «Россия – спортивная держава» стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами, – отметил Президент. – Хочу отдельно поблагодарить зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на Форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной. Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России – не менее 70 процентов к 2030 году – могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причем на всей территории страны».

Модератором пленарного заседания выступил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он отметил значимость проведения Форума как площадки для обсуждения ключевых вопросов развития спортивной отрасли.

«С момента проведения первого Форума, который также состоялся в Казани в 2009 году, накоплен огромный опыт. Авторитет Форума известен не только в России, но и в мире, – заявил Министр. – В этом году заявки на участие в Форуме подали более 5000 человек, более 100 организаций. Кроме того, мы видим активное внимание регионов к вопросам развития массового спорта и спорта высших достижений. Основная тема Форума – обсуждение реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая по поручению Президента была утверждена Правительством. Надеюсь, во время панельных дискуссий и круглых столов будут высказаны предложения и рекомендации, которые послужат более эффективной работе по реализации Стратегии. Форум привлекает гостей из-за рубежа, это еще раз подчеркивает то внимание, которое обращено сегодня к России. Роль нашей страны в мировом спортивном сообществе продолжает оставаться значимой и как организатора крупных международных проектов, и как участника всех международных соревнований».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко обратился к участникам Форума по видеосвязи. Вице-премьер заявил, что Россия продолжит являться лидером на спортивной арене и формировать международную повестку на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.