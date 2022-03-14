Заместитель председателя НОК Норвегии покинул пост из-за отстранения россиян от стартов

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал покинул свой пост.

Как сообщает NRK, чиновник принял решение из-за рекомендаций МОК по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением. Не ожидаю, что мой уход приведет к каким-либо изменениям внутри комитета. Делаю это по своей совести, чтобы постоять за своих российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза», — цитирует Ваттердала NRK.

Ранее российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам.